As virtudes do leite vegetal caseiro debatidas em workshop na Torre de Macau

Este sábado na Torre de Macau, por ocasião do Dia Global do Bem-estar, vão estar disponíveis várias actividades desportivas como zumba, pilates, dança e workshops relacionados com nutrição. Um deles será o workshop de como fazer leite vegetal caseiro. Andreea Apostol, chefe de comida à base de plantas da marca Rawlicious vai ser a palestrante que pretende mostrar de uma forma práctica e interactiva, os métodos, a degustação e o processo geral, de como confeccionar estas bebidas.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Andreea Apostol, radicada no território há 13 anos, é chefe de comida à base de plantas no Rawlicious, marca que confecciona pratos e sobremesas cruas e na sua grande maioria veganas. A romena explicou um pouco ao PONTO FINAL sobre como vai funcionar esta actividade “O workshop vai ser apenas de uma hora e pretendo ensinar mais sobre os frutos secos de que o leite vegetal será feito, e como fazer a sua preparação antes de os transformar em estado liquido”, refere. “Portanto, isto será realmente uma introdução sobre o leite à base de plantas e quais os frutos secos a utilizar, como os podemos armazenar, como os podemos escolher, antes de o transformar em leite”, prosseguiu.

A chefe menciona que na oficina didática será feita uma demonstração de como se pode preparar esta bebida repleta de nutrientes, em casa, muito facilmente. “Vou tocar em vários pontos, nomeadamente identificar que frutos secos vão precisar de utilizar, que combinações podem fazer, etc, e depois disso farei talvez dois ou três tipos diferentes de leite e ensinarei a todos como podem ser posteriormente aromatizados”, nota. “Assim, podemos torná-lo doce ou um pouco salgado, ou até podemos adicionar baunilha ou chocolate. Vamos brincar muito com as especiarias e os sabores, acabando depois numa degustação do produto”, prosseguiu Andreea Apostol. No final do workshop, todos os participantes poderão levar consigo para casa um livro de receitas de leite vegetal de preparação caseira, mais um saco com amostras de leite vegetal e um saco com granola caseira. “Com isto, podem começar a fazer o seu próprio leite e bebê-lo com a granola para pequeno-almoço”, apontou.

Andreea Apostol realça ainda que vai fazer questão de ensinar aos participantes acerca dos nutrientes do leite vegetal. “Aqui as pessoas vão entender o porquê de ser tão benéfico consumir leite de frutos secos e também a razão que cada vez mais pessoas são aficcionadas, mesmo não sendo vegetarianas ou veganas nas suas dietas. Vai ser um workshop engraçado”, garantiu.

Em 2018, foi realçado pela revista Science que a produção de certos tipos de leite de frutos secos, nomeadamente o da amêndoa, teria um impacto ambiental nefasto (porém, muito atrás do leite de vaca) devido ao seu excessivo uso de água no processo de produção industrial. O leite de amêndoa requer mais água para a sua produção do que o de soja ou o de aveia. Como exemplo, verificou-se que um único copo de leite de amêndoa necessita de 74 litros de água, que é mais do que a quantidade gasta num duche padrão. Isto diz muito acerca da necessidade de saber distinguir acerca dos diferentes tipos de leite vegetal e da escala de sustentabilidade, de cada um.

“Eu vou falar apenas sobre alguns leites vegetais. Vou dar aos participantes algumas dicas, tomando em conta as suas dietas. Por exemplo, se quiserem algo com muita proteína, podem escolher o leite de soja, mas se o foco for em perder peso, podem utilizar um outro tipo de leite, que eu posso aconselhar também”, disse. A chefe vai também falar dos aspectos nutricionais, como a gordura, os hidratos de carbono, e a conservação do produto final de cada um dos leites.

O workshop, que terá lugar na Torre de Macau às 10h30 do próximo sábado, terá um custo de 300 patacas.