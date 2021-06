Lucro da Chow Tai Fook sobe 108%. Vendas em Macau e Hong Kong caem 41,3%

O Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd, listado em Hong Kong, relatou uma subida de 108% no lucro anual esta terça-feira, graças a concessões pontuais de aluguer relacionadas à Covid-19, um ganho não realizado em empréstimos de ouro e ganhos cambiais. Trata-se do maior lucro anual desde 2014.

O maior joalheiro da China em valor de mercado revelou que o lucro líquido subiu para 6,21 mil milhões de patacas no ano fiscal de 2020. Isso em comparação com uma previsão de lucro de 5.38 mil milhões de 14 analistas, mostraram dados compilados pelo Refinitiv SmartEstimate.

Concessões de aluguer relacionada à Covid-19 totalizaram 131,4 milhões em comparação com 16,7 milhões no ano fiscal de 2020, enquanto o ganho cambial líquido totalizou 346,5 milhões contra 241 milhões de perda no mesmo período do ano anterior.

A receita do ano até 31 de Março aumentou 23,6% para 72,3 mil milhões de patacas, de 58,5 mil milhões um ano antes, impulsionada pela expansão do retalho depois da melhora do sentimento do consumidor na China continental e um preço do ouro mais fraco na segunda metade do ano fiscal. “Como estamos optimistas sobre o crescimento de médio a longo prazo no mercado da China continental, vamos concentrar-nos no desenvolvimento de negócios da China continental no futuro próximo”, afirmou o presidente do grupo, Henry Cheng, em comunicado divulgado pela Bolsa de Valores de Hong Kong. “Continuaremos a nossa estratégia de expansão de retalho através da penetração em cidades de nível inferior e aproveitando o conhecimento local dos franqueados”, acrescentou.

A rede de lojas expandiu para 4.591 pontos de venda no final de Março, com uma adição líquida de 741 lojas. A empresa planeia abrir, pelo menos, mais 700 lojas na China continental até ao final de 2022, mas pode fechar entre 10 a 15 lojas em Hong Kong e Macau.

As vendas nas lojas situadas na China continental aumentaram, mas caíram 41,3% em Hong Kong e Macau, uma vez que as fronteiras permaneceram fechadas durante algum tempo.

As acções da Chow Tai Fook caíram 0,3% esta terça-feira antes do anúncio dos resultados positivos, em comparação com uma queda de 0,02% no índice de referência Hang Seng.