Marcações para vacinação aumentaram 10 vezes nos últimos dias

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Com o aumento de casos na província de Guangdong, o número de marcações para vacinação pela primeira vez aumentou 10 vez mais comparando com os parcos números de há duas semanas.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Cerca de 23 mil pessoas marcaram a primeira vacina contra a Covid-19 anteontem, o que significa um aumento de 10 vezes mais em comparação com os valores verificados há cerca de duas semanas, revelou o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Tai Wa Hou, ontem na conferência de imprensa dos Serviços de Saúde que esta semana passou a ser diária.

O recente aumento de casos na província vizinha de Guangdong levou ao aumento da procura das pessoas por se vacinarem contra a Covid-19. O responsável garantiu ainda que o sistema de vacinação em curso “fornecerá novos compromissos todos os dias para equilibrar as necessidades das primeira e segunda doses”.

O director dos Serviços de Saúde, Alvis Lo, também se congratulou com o aumento das marcações para vacinação, contudo considera que os valores continuam aquém do esperado pelas autoridades e dá o exemplo da região vizinha de Zhuhai. “Em Zhuhai, quase 90% dos residentes entre 18 e 60 anos já foram vacinados. Em Macau apenas se vacinaram 20% das pessoas. Existe aqui uma grande disparidade”, desabafou o responsável.

Lo relembrou que o plano de vacinação começou a 9 de Fevereiro e que, tendo passado quatro meses, 20% é, de facto, um valor muito baixo. “Talvez naquela altura as pessoas não estivessem tão confiantes sobre as vacinas, mas agora as marcações aumentaram e eu aproveito, uma vez mais, para apelar à vacinação como forma de cada um de nós proteger a família e a comunidade.”

Até as 16h de ontem, um total de 143.117 pessoas foram vacinadas com as duas vacinas disponíveis em Macau: Sinopharm ou BioNTech, das quais 69.384 receberam a primeira dose e apenas 73.733 receberam duas doses.

Testagem global em cima da mesa, mas sem data

Alvis Lo aproveitou a presença dos jornalistas na conferência de imprensa de ontem para explicar o que, segundo ele, possa ter gerado algum mal-entendido na conferência do dia anterior.

O director dos Serviços de Saúde esclareceu que ainda não há um cronograma específico para o lançamento de um requisito geral para que todos na cidade sejam testados, mas apenas uma intenção, cujos preparativos estão a ser ponderados caso a progressão da pandemia assim o exija, principalmente se ocorrer um surto local.

Os responsáveis sanitários admitiram que uma testagem geral da população não é um evento fácil de realizar, pois implicaria uma logística muito grande e atrapalharia a progressão do plano de vacinação. Além do mais, muitas empresas e a vida em geral no quotidiano teriam de parar para que se procedesse a uma testagem de cerca de 650 mil pessoas, a população aproximada do território. “Não há nenhuma data para avançar com testes de ácido nucleico para toda a população de Macau”, garantiu o responsável.

Verde, código verde

Outra das novidades divulgadas ontem pelas autoridades sanitárias prende-se com as cores dos códigos de saúde e os acessos vedados ou garantidos pelas mesmas. Qualquer pessoa que entrar na maioria dos serviços públicos ou transportes públicos será obrigada a mostrar um código de saúde verde como uma resposta ao aumento de casos na província de Guangdong.

Nesse sentido, garantiu Leong Iek Hou, coordenadora do núcleo de prevenção de doenças infecciosas e vigilância da doença, isso significa que os residentes serão “convidados a mostrar o código de saúde ao entrar em casinos, hotéis, departamentos de imigração, instituições médicas, departamentos governamentais”. Shoppings, restaurantes e bares também devem exigir o código. Por isso, qualquer pessoa que tenha um código de saúde vermelho ou amarelo não terá permissão para entrar nessas áreas públicas.

No comércio em geral, supermercados ou lojas de conveniência, a mostragem do código de saúde não é obrigatória. Nos locais onde se prevê uma permanência superior a 20 minutos, tais como mercados, karaokes, saunas, cinemas, salas de exposições, bibliotecas, escritórios ou ginásios, a apresentação de código de saúde depende da vontade do dono ou de quem gere o negócio.

Desde ontem não é permitido o uso de transportes públicos aos indivíduos com o código de saúde de cor amarela ou vermelha. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) anunciou que para garantir a saúde dos passageiros que apanham os transportes públicos, é proibido o uso de transportes públicos aos indivíduos que tenham outra cor no seu código de saúde que não seja o verde. E essa medida aplica-se aos autocarros públicos, táxis e metro ligeiro. “Os motoristas de autocarros e táxis têm o direito de inspeccionar o código de saúde de passageiros e podem recusar o transporte dos passageiros com código de cor amarela ou vermelha”, notou Alvis Lo, que ainda lembrou que “todos os passageiros precisam de usar máscara durante a viagem, caso contrário, os motoristas e pessoal de gestão dos transportes públicos têm o direito de recusar o uso do respectivo serviço”.

A DSAT também exigiu aos sectores do jogo e hotelaria que inspeccionem os passageiros que se desloquem pelos postos fronteiriços através de ‘shuttle bus’, a fim de garantir que os mesmos tenham relatório negativo de ácido nucleico emitido nas últimas 48 horas.

O departamento de transporte de Zhuhai, a fim de desviar o fluxo de visitantes que passam pelo Posto Fronteiriço de Gongbei, criou, a partir de 1 de Junho, carreiras exclusivas que ligam as diversas zonas de Zhuhai e o Posto Fronteiriço de Hengqin.

Barcos-Dragão sem espectadores

No próximo fim-de-semana vai ocorrer as tradicionais Regatas Internacionais de Barcos-Dragão, mas, desta vez, sem público a assistir nas bancadas.

Na conferência de imprensa foi de resto anunciado que uma das actividades do evento – Festival em Família –, prevista para sábado, foi já cancelada. Os participantes e colaboradores têm de possuir o relatório de teste de ácido nucleico válido com resultado negativo, ou completem as duas doses de vacina contra a Covid-19, pelo menos, com antecedência de 14 dias, afirmou Alvis Lo.

Há também um novo hotel requisitado para observação médica. Trata-se do San Tung Fong Commercial Inn South, com capacidade para 89 quartos, situado na Travessa da Cordoaria na zona da Avenida Almeida Ribeiro.

As autoridades admitiram ainda que possa vir a ser exigida a vacinação contra a Covid-19 para atravessar a fronteira, mas só se a situação pandémica piorar.

Macau não tem qualquer caso de Covid-19 transmitido localmente há 436 dias consecutivos e nenhum caso importado há cerca de duas semanas.