A repressão das mulheres desvendada numa compilação de imagens

A realizadora local Tracy Choi, vencedora de várias distinções na indústria cinematográfica, vai apresentar hoje, ao final da tarde, no Taipa Village Art Space, uma exposição que visa mostrar o seu último projecto intitulado ‘Trapped x Escape – An Eternal Theme: Fotografias narrativas por Tracy Choi e Simmy Cheong’.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Associação Cultural Vila da Taipa vai organizar hoje, às 17h30, no Taipa Village Art Space, uma exposição intitulada ‘Trapped x Escape – An Eternal Theme: Fotografias narrativas por Tracy Choi e Simmy Cheong’. Este evento, criado pela realizadora Tracy Choi e a cineasta Simmy Cheong, pretende apresentar o último trabalho da artista, a compilação de uma colecção única de imagens da cidade que constituem uma narrativa, quase como relembrando uma curta-metragem, mas feita através de imagens, procurando desvendar a essência da história de uma forma diferente do normal.

O evento artístico, que começará com um cocktail às 17h30 e com a cerimónia a iniciar-se às 18h30, vai ser um evento interactivo com uma instalação onde as pessoas poderão observar as imagens desta curta-metragem e até reorganizá-las, de uma maneira interactiva, para reconstruir a sua própria versão da história.

“Isto não é um filme, mas um compêndio de imagens fixas. A forma como o estou a mostrar é como algo num quadro de histórias que esperamos que possa contar a história, mostrando apenas alguns quadros que contam uma história. Além disso, na exposição, o público também poderá alterar a ordem do ‘Story Board’, para que também possam criar a sua própria versão do enredo da história”, começou por explicar Tracy Choi ao PONTO FINAL.

A realizadora, que revela ter tirado estas imagens há seis meses em várias zonas diferentes de Macau, conta que o objectivo foi dar uma impressão de três diferentes épocas em Macau: o agora, o passado e o futuro. “Eu e a Simmy tentámos, quando tirámos as fotos, esconder as partes mais modernas, como alguns cenários, pois quisemos que a audiência tivesse uma perspectiva bastante marcada destas diferentes épocas”, explicou.

As imagens, que são de varias localizações de Macau, apresentam também uma actriz que, segundo Tracy Choi, sente-se encurralada entre os prédios na história. A actriz aqui representada é a artista local Elise Lao, com quem a realizadora costuma trabalhar em todos os seus projectos. “A ideia partiu de mim e da Simmy, pois formamos uma equipa e costumamos sempre trabalhar juntas, e gostamos do tema do aprisionamento, como um sentimento”, prosseguiu. “Neste seguimento de imagens, a actriz começa por estar a passar por alguns problemas que envolvem esse sentimento do encurralamento psicológico, e este é um dos meus temas favoritos para discussão, tal como todos os temas relacionados com as mulheres, que de uma maneira ou outra sofrem pressões da sociedade”, refere a artista local.

A exposição, que vai ser de certo modo interactiva, vai ter uma parede com as imagens da narrativa afixadas, dando aso a que os visitantes possam brincar com elas, movendo-as ou reajustando-as.

Também patente vai estar uma parede dedicada à literatura de mulheres escritoras locais, nomeadamente fotografias ou documentos relacionados com um documentário que Tracy Choi fez com Simmy Cheong há uns anos intitulado ‘Farming on the Wasteland’, acerca de três mulheres escritoras locais que acabaram por inspirar a realizadora e que aproveitou a ocasião para promover esse projecto.

“Eu gostaria que os visitantes da minha exposição pudessem ter a experiência de algo novo feito por mim, pois eu costumo fazer filmes que, pelo seu género, não induzem os espectadores a contribuir para a história, só podem observar”, explica a realizadora. “Com este projecto, os espectadores podem participar e até construir a sua própria narrativa e interagir com a nossa arte”, concluiu.