Terceiro lote da vacina da BioNTech chega a Macau

O terceiro lote de 29.250 doses da vacina de mRNA produzida pela BioNTech, na Alemanha, e comercializadas pela Fosun Pharma, na China, chegou ontem a Macau, via Aeroporto de Hong Kong.

Após a chegada a Macau, os Serviços de Saúde procederam ao exame e avaliação das embalagens de forma pormenorizada e só darão início à sua utilização após total aprovação. Para garantir que não existem situações irregulares, os profissionais de saúde irão proceder à verificação de cada frasco, conforme previsto no manual de procedimentos, asseguraram os Serviços de Saúde, em nota emitida ontem ao final da tarde.

O segundo e o terceiro lotes, no total de 48.750 doses de vacina mRNA são válidos até Agosto deste ano. As vacinas que ultrapassem a validade não podem ser utilizadas e serão eliminadas. Por isso, para evitar desperdícios e reduzir eventuais perdas decorrentes da validade da vacina, as autoridades de saúde do território já negociaram com o fabricante a importação por fases e em pequenas quantidades de vacinas.

Até à presente data, revela a mesma nota, foram utilizadas cerca de 4000 doses do segundo lote da vacina de mRNA e não foi encontrado nenhum problema até ao momento.

As mais de 90 mil doses relativas ao primeiro lote da vacina de mRNA continuam armazenadas até que seja emitido o relatório final de investigação pela farmacêutica.

A vacina de mRNA está a ser administrada em três postos de vacinação dos Serviços de Saúde, incluindo a Sala de Colheita de Amostras de Sangue do Centro Hospitalar Conde de São Januário, o Centro de Saúde da Ilha Verde e o Centro de Saúde dos Jardins do Oceano. No total há capacidade para administrar cerca de 900 doses/dia da vacina produzida pela alemã BioNTech.

Em relação ao plano de vacinação, que decorre a baixa velocidade, ontem, até às 16h, tinham sido administradas 71196 inoculações, sendo 46732 da primeira dose, e 24464 da segunda toma. Existe um total de 123655 agendamentos para vacinação.

Desde o início do processo, ocorreram 293 notificações de eventos adversos, tendo apenas um sido considerado grave.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus continua a apelar a todos os residentes para que tomem a vacina contra a Covid-19 “de modo a se protegerem, proteger os membros da sua família até criar uma barreira imunológica para proteger a sociedade de Macau”.