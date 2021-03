Três restaurantes de Macau arrecadam epíteto de ‘Essência da Ásia’

La Famiglia, Henri’s Galley e o Restaurante Educacional do IFT são os nomeados numa lista de 80 restaurantes no continente asiático escolhidos pelo programa 50 Melhores Restaurantes da Ásia.

O programa 50 Melhores Restaurantes da Ásia criou, este ano, uma nova iniciativa para homenagear restaurantes que normalmente estão longe dos holofotes da indústria, mas que representam o espírito da gastronomia asiática. Em Macau, os restaurantes escolhidos foram o Henri’s Galley, o La Famiglia e o Restaurante Educacional do IFT.

La Famiglia, na vila da Taipa, é um dos restaurantes nomeados para esta lista. À frente da cozinha está a chef macaense Florita Alves, uma embaixadora de longa data da cozinha macaense que transformou uma trattoria italiana em dificuldades numa história de sucesso culturalmente relevante, escreve a equipa do programa 50 Melhores Restaurantes da Ásia, que destaca o minchi, um prato emblemático macaense.

“Estou muito feliz e honrada. É uma grande surpresa. Talvez seja altura de receber alguma coisas depois do que tenho feito ao longo destes anos todos. Acima de tudo é um incentivo para poder continuar a trabalhar e a fazer o que mais gosto: cozinhar”, disse ao PONTO FINAL Florita Alves.

A macaense partilha os louros com os restantes colaboradores porque “nada se faz sozinho” e não esquece a família. “Dedico este prémio ao pessoal que trabalha comigo, aos meus familiares e, principalmente, ao meu marido pela compreensão e apoio que me tem dado”.

Florita salienta que tem orgulho em ser macaense, “agora mais que nunca”, e pretende continuar a fazer a sua cozinha “de uma forma mais natural possível, como se fosse algo feito em casa”. “Minchi todas as casas fazem, cada um à sua maneira. Espero que os macaenses continuem a devolver a nossa gastronomia secular. É uma riqueza que não podemos desperdiçar”.

O ano começou de feição para o Restaurante Educacional do IFT. Depois de arrecadada a Estrela Verde Michelin, chega agora mais uma distinção. “Dá alguma visibilidade e claro que estamos felizes”, começou por dizer o chef Hans Lee Rasmussen ao PONTO FINAL.

A organização considera o IFT uma escola “defensora das tradições culinárias e campeã da alimentação sustentável”, por isso “um padrão para a formação em hotelaria na região”. “O restaurante oferece pratos inspirados no passado colonial do território e na herança chinesa, incluindo arroz de marisco português e bolo de carne macaense, juntamente com uma carta de vinhos exclusivamente portuguesa”, acrescentou a nota do programa 50 Melhores Restaurantes da Ásia que lembrou que o IFT promove uma cultura sustentável “apoiando a agricultura orgânica, cultiva ervas no local e as fertiliza-as usando os seus próprios resíduos alimentares”.

“Temos de continuar a trabalhar. Tem sido um bom início de ano. As escolhas para Macau são, a meu, ver boas escolhas, mas se a organização escolhesse outros restaurantes, como a Lorcha ou o Litoral, também estariam a ser justos”, rematou Rasmussen.

O Henri’s Galley, situado na península de Macau junto ao lago Sai Van, é especialista em Galinha Africana e esse é o seu prato mais famoso, refere a organização, explicando a escolha do restaurante para integrar a lista. “Pense em caril numa caçarola, com pimenta preta, pimenta caiena, alho, paprica e amendoim”, escreve o 50 Melhores Restaurantes da Ásia sobre o restaurante com tema náutico fundado por Henri Vong, um ex-chef dos fuzileiros navais mercantes, e agora administrado por seu filho Raymond.

“É um prazer e uma honra. É sempre muito bom ver o trabalho de tantos anos reconhecido, ainda mais por uma organização que, normalmente, privilegia a cozinha mais gourmet”, disse ao PONTO FINAL o proprietário do espaço, Raymond Vong.

A cozinha macaense é, no entender de Raymond, “muito especial e muito peculiar”. Por isso, o dono do Henri’s Galley, juntamente com a família, tem tentado promover a gastronomia local. “Não tenho pejo em dizer que, em Macau, fomos pioneiros no conceito de cozinha de fusão, hoje tão badalado”, referiu, demonstrando orgulho na “sua” galinha africana.

Um manancial de sabores

Oitenta restaurantes compõem a nova colecção. São estabelecimentos de restauração oriundos de 49 cidades em 20 países e territórios, que vão do Paquistão ao Japão, passando pela China, Hong Kong, Índia ou Macau.

Integrados no ecossistema culinário da Ásia, refere a organização da iniciativa, os restaurantes agora nomeados “honram as tradições culinárias, reinventam a culinária indígena e revivem receitas centenárias, ao mesmo tempo que desempenham um papel fundamental em suas comunidades”.

William Drew, director dos 50 Melhores Restaurantes da Ásia, revelou, em comunicado, que “o incentivo chegou numa altura em que os restaurantes precisam do nosso apoio”. “Esta escolha, que vimos como uma colecção, apresenta às pessoas um guia inestimável para algumas das experiências gastronómicas mais autênticas e diversificadas da Ásia, refletindo a amplitude da cena gastronómica da região”.

Esta selecção, referiu ainda a organização, complementará a nona edição da lista dos 50 Melhores Restaurantes da Ásia, que será divulgada no próximo dia 25 de Março. Na edição anterior, dois restaurantes de Macau integraram a conceituada lista: Wing Lei Palace e o Sichuan Moon.

A colecção ‘Essência da Ásia’ foi criada com base nas recomendações dos chefs dos 50 melhores restaurantes da Ásia 2020 e 2021, bem como de especialistas de confiança baseados na região. ‘Essência da Ásia’ surge após um ano de desafios extraordinários, conforme referiu a organização britânica William Reed Business Media, organização que criou o prémio “50 Melhores Restaurantes”.