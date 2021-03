Agnes Lam quer saber se o Governo tem medidas para evitar derrapagens nas obras públicas

Fotografia: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A deputada remeteu ontem uma interpelação escrita ao Governo para criticar as derrapagens orçamentais dos projectos de obras públicas ao longo dos últimos anos. A deputada dá os exemplos do Metro Ligeiro, do hospital das Ilhas e da nova prisão de Coloane, e pergunta de que medidas é que o Executivo dispõe para se precaver dos atrasos nas obras e dos buracos orçamentais.

André Vinagre

Agnes Lam apresentou ontem uma interpelação escrita ao Governo com o título “Aprender com as experiências do passado e reformar o sistema de gestão de obras públicas”. A deputada diz mesmo que “os custos excessivos e os atrasos dos grandes projectos de obras públicas em Macau têm atormentado e impedido o desenvolvimento da sociedade de Macau durante muitos anos”.

Agnes Lam refere que, “devido à falta de preparação prévia e de experiência das partes envolvidas”, muitos projectos de obras públicas têm de alterar os seus planos originais. Além disso, diz a professora universitária, a falta de um mecanismo de coordenação entre vários departamentos governamentais e empresas privadas é um factor que prejudica o andamento das obras.

“No passado, houve sérias ultrapassagens de custos e atrasos em vários grandes projectos de obras públicas, como o Metro Ligeiro, o Hospital das Ilhas e a nova prisão em Coloane”, aponta Agnes Lam, lembrando que isto resultou em problemas de custos com recursos humanos, coordenação inadequada entre departamentos e “coordenação global insatisfatória de vários aspectos”. Assim, a parlamentar questiona: “Que medidas específicas de reforma tem o Governo para os atrasos e custos extraordinários acima mencionados?”.

A deputada sugeriu também a introdução de um sistema inteligente para optimizar o processo das obras públicas. “Por exemplo, incluir um grande número de dados de projectos de obras públicas, compilar e analisar a concepção e informação de concursos dos anos anteriores, realizar reuniões regulares para discutir e resumir os problemas e contramedidas e comunicar com vários departamentos governamentais para estabelecer um mecanismo de revisão e melhoria dos projectos de obras públicas”, esclareceu. Isto, segundo a deputada, iria ajudar o Governo a evitar a repetição de erros do passado.

Por fim, Agnes Lam notou que, com o desenvolvimento da tecnologia, o equipamento necessário para as infra-estruturas urbanas são cada vez mais complexas e avançadas. Por isso, a deputada pergunta: “Irá o Governo considerar cooperar com as universidades para desenvolver um mecanismo de formação, educação e consulta em conjunto com os esforços do Governo na recolha de dados para projectos de obras públicas, para que as universidades possam fornecer formação à indústria, introduzir novas tecnologias na indústria e partilhar experiências passadas em projectos de obras públicas, e para que o Governo possa coordenar e orientar a indústria para ajudar a indústria de engenharia local a actualizar os seus padrões?”. Em conclusão, Agnes Lam pede também que o Executivo proporcione à indústria local oportunidades de engenharia adequadas.