Festival de poesia de Leiria dedica uma Ronda a Macau

A macaense Cecília Jorge, o português Carlos Morais José e o chinês Yao Feng são os convidados de uma mesa redonda que conversa sobre o estado da literatura, e em particular da poesia, em Macau.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

No próximo dia 17 de Março pelas 2h da madrugada em Macau, o Ronda – Festival de Poesia de Leiria viaja até Macau para conversar com três autores locais. A macaense Cecília Jorge, o português Carlos Morais José e o chinês Yao Jingming – mais conhecido nas lides literárias como Yao Feng – estarão prontos para falar, online, sobre poesia em Macau, com mediação da curadora e investigadora de arte, Margarida Saraiva.

O evento, centrado na linguagem poética, dedica desta forma um dos seus dias a Macau e à produção literária do território, tanto na língua chinesa como na língua portuguesa. “Há uma produção significativa de poesia no território”, consta Carlos Morais José ao PONTO FINAL.

Para o jornalista e escritor português, a mesa redonda online serviu para, uma vez mais, trazer a lume o que de bom se faz em Macau no âmbito na linguagem poética. “Macau influencia a escrita, seja ela qual for. Porque Macau acaba por ser um dos primeiros lugares no mundo com uma verdadeira globalização”.

Por outro lado, Carlos Morais José – que também é o director de programação do Festival Literário de Macau – Rota das Letras -, assume que “há uma especificidade de escrever em português em Macau”. “O problema é que daquilo que é escrito em língua portuguesa, não há grande divulgação para fora do território”.

O português assume que há um grande interesse em poesia em Macau. Seja para ler, para escrever, para declamar ou, simplesmente, para ouvir. “A poesia não estimula por decreto, mas acho que está de boa saúde por aqui. Se existem pessoas com sensibilidade, conhecimento e talento ou não, isso é outra questão, mas interesse há e muito”.

Yao Feng também concorda com Carlos Morais José. O professor catedrático da Universidade de Macau, tradutor e poeta considera que a poesia em Macau “continua dinâmica”. “Conheço melhor os poetas chineses, mas, no geral, penso que a poesia está bem”.

O professor de português vê que está “uma nova geração de poetas a nascer” e que esta, para além de boa qualidade de escrita, “tem um forte vínculo à China continental”.

Contudo, lança uma pequena crítica que, assume, vai escalpelizar na conversa: as pessoas que escrevem sobre Macau sem nunca ter estado no território. “Há escritores e poetas que já venceram prémios literários, muitos hoje são consagrados, que escreveram sobre Macau e nunca cá estiveram. É intrigante”.

Cecília Jorge é macaense e estreou-se na poesia este ano. “Sou uma novata na poesia em mais de 40 anos de escrita”, começou por dizer ao nosso jornal. “Sou jornalista de carreira e estou habituada à prosa, mas este ano decidi editar o meu primeiro livro de poesia com poemas escritos desde os anos de 1980”.

Para a autora de “Poemas para Macau”, uma compilação de pouco menos de 50 textos poéticos, “é difícil ter uma ideia particular do que é e em que estado está a literatura de Macau”. “Eu, por exemplo, escrevi livro intimista, pessoal, sobre as minhas reflexões sobre a identidade cultural, que é um tema que me tem acompanhado a vida toda”, referiu, acrescentando: “Terá qualidade? Não sei, talvez. Mas tem muito daquilo que vejo, das minhas vivências e experiências de vida”.

Exclusivamente online

Entre 12 a 21 de Março, mais de 200 convidados oriundos de cerca de 40 países vão apresentar-se em entrevistas, conferências, debates, workshops, vídeo-poemas, espectáculos musicais e performances poéticas.

O Festival, organizado pela Câmara Municipal de Leiria e coordenado pela académica Celeste Afonso, terá este ano a sua primeira edição internacional, exclusivamente em formato online por culpa da pandemia de Covid-19. Passou de Ronda Poética a RONDA Leiria Poetry Festival. Nesse sentido, a organização convocou as cidades da Rede das Cidades Criativas UNESCO, nas diversas áreas, e alguns festivais e instituições internacionais.

Para além do cenário lusófono, o festival terá intervenções de autores de países como a Colômbia, Equador, México, Guatemala, Sérvia, Roménia, Filipinas, Turquia, Tunísia ou Quénia.