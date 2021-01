Elsie Ao Ieong assinala importância da UM no desenvolvimento tecnológico e científico da região

FOTOGRAFIA: GCS

Na cerimónia de lançamento de actividades comemorativas do 40.º aniversário da Universidade de Macau, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura assegurou que o desenvolvimento da educação será uma prioridade do Governo apesar das dificuldades económicas impostas pelo actual contexto pandémico. Elsie Ao Ieong elogiou também o contributo da Universidade de Macau para o desenvolvimento do ensino superior local nas áreas de investigação científica e tecnológica.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, assinalou o desenvolvimento da educação e de quadros qualificados na área de inovação tecnológica e científica como prioridades do Governo para o crescimento de Macau. Apesar da crise económica despoletada pelo impacto da Covid-19, as autoridades de Macau vão continuar a aposta no desenvolvimento da região através da área científica e tecnológica, assegurou ontem Elsie Ao Ieong num discurso que assinalou o lançamento de uma série de actividades comemorativas do 40.º aniversário da Universidade de Macau (UM).

“A Universidade de Macau não é apenas um microcosmo do desenvolvimento do ensino superior de Macau, mas também tem acompanhado o crescimento de Macau, sendo presença e participante importante no desenvolvimento de Macau há quase 40 anos”, começou por dizer Elsie Ao Ieong, antes de recordar os primeiros anos da UM com o nome de Universidade de Ásia Oriental.

No discurso em representação do Chefe do Executivo, Elsie Ao Ieong recordou que “o sucesso do desenvolvimento económico de Macau vem sustentando a actual Universidade de Macau” e que a construção do novo campus de Hengqin em 2009 criou condições para o desenvolvimento da instituição.

“Actualmente, a Universidade de Macau tornou-se numa instituição de ensino superior que dando enfoque ao ensino e à investigação, se encontra posicionada no topo na Ásia. A Universidade de Macau possui vários Laboratórios de Referência do Estado, demonstrando uma maior capacidade nas áreas de investigação e exploração de chips, estudo sobre a qualidade da medicina tradicional chinesa e investigação de tecnologia de internet das coisas relativas à cidade inteligente, atingindo níveis internacionais avançados. Tudo isto se beneficia do desenvolvimento de Macau e do apoio do País”, frisou Elsie Ao Ieong.

Apesar do actual contexto pandémico, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura garantiu que a educação irá continuar a ser uma das prioridades do Governo. “Os quadros qualificados são a pedra angular do desenvolvimento social, e o desenvolvimento futuro de Macau necessita ainda de um novo impulso na inovação tecnológica. Desde 2020, embora a economia de Macau tenha enfrentado dificuldades, o desenvolvimento da educação continua a ser uma prioridade do Governo”, referiu.

Para além disso, Elsie Ao Ieong recordou que nas Linhas de Acção Governativa para o ano económico de 2021, o Chefe do Executivo apresentou, “de forma clara”, a política de Formação e introdução de talentos e que o Governo “publicou recentemente as Linhas Gerais do Desenvolvimento a Médio e Longo Prazo do Ensino Superior de Macau, no sentido de planear a visão e as medidas de desenvolvimento do ensino superior para os próximos dez anos, de modo a fornecer um forte apoio para o progresso da sociedade”.

No final do discurso, a secretária afirmou também estar “convicta de que, no futuro, a Universidade de Macau irá assumir a maior missão de construir Macau, prosperar a Pátria e melhorar o bem-estar da humanidade”.

E.S.