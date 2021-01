DSAL recebeu 481 pedidos de empregadas domésticas do interior da China no último trimestre de 2020

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O número de pedidos de contratações de empregadas domésticas provenientes do interior da China aumentou exponencialmente no último trimestre do ano passado. Segundo dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) divulgados pela TDM – Rádio Macau, entre Outubro e Dezembro de 2020, a DSAL recebeu um total de 481 pedidos de contratações de empregadas domésticas provenientes do interior da China, quando no período homólogo de 2019 foram apenas 160.

De acordo com os valores avançados, a DSAL recebeu um total de 963 pedidos de contratações de empregadas domésticas provenientes do interior da China em 2020, quando o número de solicitações em 2019 tinha sido 656.

Recorde-se que a alteração à lei da contratação de não-residentes entrou em vigor a 5 de Outubro e que proíbe a contratação de mão de obra com visto de turista em Macau. O diploma obriga todos não-residentes que pretendem trabalhar em Macau enquanto trabalhadores não especializados ou domésticos a requerer um “título de entrada para fins de trabalho” antes da entrada no território. A TDM – Rádio Macau assinalou que a lei não se aplica às renovações de contrato, mas que se aplica “a quem cá está, mas quer um novo emprego”.

Uma vez que as fronteiras estão encerradas a todos os não-residentes que não tenham nacionalidade chinesa, muitos residentes são obrigados a recorrer ao mercado de trabalho do interior da China para colmatar a falta de trabalhadores não-residentes provenientes das Filipinas, Indonésia ou Vietname.

Para além disso, as restrições de viagens e a entrada em vigor da nova lei deixou muitos trabalhadores não-residentes sem trabalho retidos, sem condições de arranjar trabalho ou de regressar a casa. Em resposta às questões da TDM – Rádio Macau sobre uma proposta para suspender a nova lei de contratações de não residentes apresentada, em Dezembro, pelo deputado Wang Sai Man, a DSAL disse que “a iniciativa legislativa já resultou de vários apelos na sociedade e teve em conta a auscultação dos sectores laboral e patronal”. “A DSAL garante que os devidos ajustes vão continuar a ser feitos à medida que a situação epidémica evolui e pede a compreensão de todos”, refere a rádio.