Vontade de ser campeão leva Nicholas Torrão a trocar Sporting por Chao Pak Kei

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

Nicholas Torrão, avançado português que na última época representou o Sporting de Macau, vai defender este ano as cores do Chao Pak Kei. Ao PONTO FINAL, o avançado que ajudou os ‘leões’ a conquistar um título inédito na ‘bolinha’ referiu que o projecto do CPK foi determinante para a mudança visto que terá a oportunidade de voltar a lutar pelo título de campeão. Bruno Figueiredo e Ismael Ortega estão também de regresso ao CPK.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Depois de ter causado alguma surpresa no panorama do futebol local ao trocar o Benfica de Macau pelo Sporting em 2019, Nicholas Torrão vai agora representar o Chao Pak Kei, actual campeão da Liga de Elite. Para trás fica uma época de leão ao peito com um título no campeonato da ‘bolinha’ e um quarto lugar na taça da Associação de Futebol de Macau, competição que no ano passado substituiu o campeonato local devido à pandemia.

Ao PONTO FINAL, o avançado internacional por Macau referiu que foi a “vontade de voltar a ser campeão” que originou esta mudança. “Foi um projecto que me interessou, não tendo chegado a acordo com o Sporting para continuar, a opção era sempre uma equipa para ser campeão. O que o Sporting procura neste momento é diferente daquilo que eu procuro. Saio a bem, agradeço tudo o que eles fizeram por mim, mas quero ir para um projecto onde tenha mais possibilidades de ser campeão”, apontou.

O avançado português recordou as diferenças que se fizeram sentir sobretudo na última temporada, com um campeonato “disputado a dois”, e que veio mostrar ainda mais o nível que separa as equipas da primeira divisão local numa altura em que não há possibilidade de contratar jogadores fora de Macau. “Resumiu-se ao Benfica e ao MUST CPK porque tinham os melhores locais, e para completar a equipa tinham também os melhores estrangeiros, faz uma grande diferença. Este ano, já prevendo isso, provavelmente os clubes já procuram, dentro dos valores que existem no futebol local, tentar montar a sua estrutura sabendo que não podem depender dos estrangeiros entrarem em Macau. Espero que seja uma liga mais equilibrada porque é bom para todos”, disse.

Questionado sobre a última temporada na qual representou o Sporting de Macau, o avançado português fala em balanço “muito positivo”, sobretudo pelo título conquistado na ‘bolinha’, “algo que o Sporting nunca tinha ganho”. Já em relação à taça da Associação de Futebol de Macau, o jogador português diz que embora a classificação tenha correspondido, de certa forma, aos objectivos da equipa, acabou por ficar um sabor amargo por não conseguirem chegar ao pódio.

“O nosso objectivo era os cinco primeiros, e quanto mais, melhor. Sabíamos que tínhamos que lutar para almejar o terceiro lugar, mas nada mais do que isso, não era a nossa liga. Dentro disso, ficámos em quarto, pecou pelos nossos erros na derrota contra a Polícia e o empate contra o Ka I, foi aí que deitámos um bocado a perder a nossa época”, lamentou.

Sobre a possibilidade de poder voltar a jogar na Taça da Confederação Asiática (Taça AFC), Nicholas Torrão disse que, devido às circunstâncias actuais, não foi um factor que pesou na decisão. “Este ano, com a pandemia, não sabemos como é que vai ser. No ano passado foi cancelada, mesmo que haja AFC, será possível aos clubes irem? É sempre muito complicado. Não foi tanto pela questão da AFC [mudança de clube], claro que isso também importa para o futuro, mas também por uma questão a nível local de conseguir competir por títulos”, concluiu o avançado, que irá treinar hoje pela primeira vez no novo clube.

De regresso ao Chao Pak Kei estão também Bruno Figueiredo e Ismael Ortega, sabe o PONTO FINAL. Os dois médios representaram Casa de Portugal e Benfica de Macau, respectivamente, na última temporada.