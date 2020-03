Ventiladores de Shenzhen a caminho do Porto. Rui Moreira agradece a Alexis Tam

A cidade do Porto vai receber ventiladores, para serem usados em casos mais agudos de infecção pelo Covid-19, produzidos na cidade de Shenzhen, com certificado europeu. Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, anunciou a importação dos equipamentos de saúde que serão usados no Hospital de São João e agradeceu a Alexis Tam, que terá sido peça-chave na cooperação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Hospital de São João, no Porto, vai receber ventiladores produzidos em Shenzhen. Rui Moreira, presidente da autarquia, fez saber que Macau teve um papel determinante na cooperação entre o Porto e a cidade chinesa para a importação dos aparelhos de saúde, que servirão para casos mais agudos de infecção pelo Covid-19. Rui Moreira agradeceu a Alexis Tam, chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa e Bruxelas. O antigo secretário terá ajudado o Governo de Macau a adquirir máscaras em Portugal, em Fevereiro. “Agora é uma boa altura para nós retribuirmos aos nossos amigos portugueses”, disse Alexis Tam à TDM – Canal Macau.

No sábado, Rui Moreira dirigiu-se aos portuenses para anunciar que tinham sido estabelecidos contactos com Macau e Shenzhen no sentido de importar equipamentos de saúde. Num vídeo partilhado na página de Facebook da autarquia, Rui Moreira explicou: “A ideia é podermos importar de Shenzhen equipamentos essenciais para podermos acudir aos infectados em situação aguda, como é o caso de ventiladores que são produzidos naquela cidade chinesa com certificado europeu”.

“Só graças à extraordinária relação que temos com o Governo de Macau, com o seu representante em Portugal, o senhor doutor Alexis Tam, e ao facto de o Porto estar geminado quer com Macau quer com Shenzhen é possível esta diligência estar a ser feita”, indicou Rui Moreira, agradecendo ao antigo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau e ao autarca de Shenzhen, Chen Rugui.

De acordo com uma nota divulgada no site da Câmara do Porto, o Hospital de São João já está na posse dos dados e das especificações dos ventiladores produzidos em Shenzhen e está também em contacto com a fábrica chinesa. “Neste momento, está já identificado o produtor que está disponível para enviar os ventiladores e outro material médico para o Hospital de São João”, lê-se no comunicado da autarquia.

Segundo a Agência Lusa, o Hospital de São João está agora a avaliar qual o número de ventiladores que são necessários. “O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) confirma os contactos e está muito grato pela disponibilidade de colaboração. Neste momento, estamos a trabalhar no processo para perceber as necessidades”, referiu à Lusa fonte oficial da unidade hospitalar.

À TDM – Canal Macau, Alexis Tam contou que entrou em contacto “com autoridades portuguesas a fim de dar a solidariedade do Governo da RAEM”. “Perguntei-lhes se Macau poderia fazer alguma coisa para ajudar a combater a epidemia em Portugal”, adiantou, afirmando: “No passado, os nossos amigos portugueses ajudaram-nos e agora é boa altura para nós retribuirmos aos nossos amigos portugueses”.

O chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa, recordou que, “no início do surto da epidemia em Macau”, o Governo da RAEM lhe pediu que intercedesse junto do Governo português para que Macau conseguisse comprar máscaras a Portugal. “E consegui”, concluiu.

Recorde-se que, a 14 de Novembro de 2019, Rui Moreira tinha sido recebido em Shenzhen pelo seu homólogo daquela cidade. Na agenda estiveram temas como educação, turismo, transportes, comércio justo e a cultura. Na altura, Rui Moreira e Chen Rugui assinaram um protocolo de cooperação entre as duas cidades. Rui Moreira foi a Shenzhen a convite das autoridades locais para, além de estabelecer contactos, visitar o evento tecnológico China Hi-Tech Fair.