Diagnosticado novo caso importado de infecção por novo tipo de coronavírus em Macau

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou ontem que foi diagnosticado em Macau um novo caso importado de infecção por novo tipo de coronavírus. De acordo com um comunicado do organismo ao final da noite de ontem, a doente, de 26 anos de idade, é uma trabalhadora não-residente de nacionalidade coreana.

No dia 30 de Janeiro saiu de Macau com o namorado para visitar familiares no Porto, tendo regressado à RAEM via Hong Kong às 0h30 de 14 de Março. Por ter tosse e febre, recorreu ao Centro Hospitalar Conde de São Januário para se submeter ao teste de ácido nucleico que acabou por confirmar o novo tipo de coronavírus. Actualmente, a paciente permanece em isolamento no hospital em situação clínica “considerada normal”.

O namorado, de nacionalidade portuguesa, “é considerado como caso de contacto próximo e os Serviços de Saúde estão a investigar outras pessoas com contacto”. O Centro de Coordenação apelou aos passageiros que tenham viajado no voo EK380 de Dubai para Hong Kong no dia 13 de Março para contactarem o Centro de Coordenação através do número de telefone 28700800 para acompanhamento.