Residentes que regressem da Europa têm uma semana para evitar quarentena em Hong Kong

Todos os residentes que se encontram na Europa que planeiem regressar a Macau, através de Hong Kong, precisam de fazer um registo até 22 de Março para garantirem apoio do Governo no regresso a casa. Inês Chan assinalou que as autoridades vão “enviar viaturas” ao Aeroporto Internacional de Hong Kong para buscar os residentes que tenham feito o registo obrigatório. O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo já recebeu 136 pedidos de ajuda, 86 são de Portugal.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) anunciou que o Governo vai assegurar a transferência directa de Hong Kong para Macau a todos os residentes e estudantes que regressem da Europa, entre 17 e 22 de Março. A medida surge na sequência do alargamento da lista de zonas consideradas de alta incidência epidémica para todos os países do Espaço Schengen, o que irá obrigar a observação médica e quarentena para quem tenha estado na Europa nos 14 dias anteriores à entrada. “Vamos enviar viaturas para trazer os estudantes de Hong Kong para Macau. E o período para este transporte será de 17 até 22 de Março”, começou por dizer Inês Chan, em conferência de imprensa.

A representante da DST explicou ainda que os residentes que precisem da transferência directa entre o Aeroporto Internacional de Hong Kong e Macau podem fazer o registo no site da Direcção dos Serviços de Ensino Superior (DSES) a partir de hoje, mas devem possuir bilhete de avião para o aeroporto de Hong Kong como destino e com a data de chegada até 22 de Março de 2020. “Todos os residentes que vão regressar a Macau precisam de fazer um registo antes de regressar, para que o Governo possa enviar os veículos. Só vamos enviar carros para os residentes que cheguem a Hong Kong de avião, e os residentes precisam de declarar todo o itinerário da viagem. Esta medida entra em vigor a partir de dia 17, se os residentes vierem para Macau antes de dia 17 podem entrar sem problemas”, referiu.

Para além do registo no site oficial da DSES, os residentes têm ainda uma linha telefónica, a Linha Aberta para o Turismo (+853 2833 3000), do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo como alternativa. “Podem telefonar para a nossa linha aberta para que possamos dar as informações mais precisas e o tipo de apoio que podemos prestar. Caso regressem a Macau depois de dia 22, terão de ficar 14 dias de quarentena em Hong Kong”, esclareceu Inês Chan.

Sobre o número de residentes que já recorreram à linha de apoio, a chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da DST explicou que, até às 12h00 de ontem, receberam “mais de 100 chamadas”, mas que ainda não se podem contabilizar os registos porque muitas das solicitações não foram concretizadas com todos os dados. “Algumas dessas chamadas foram para dar informações complementares. Outras apenas serviram para dar o nome para um primeiro registo sem mais informações detalhadas. E depois tivemos familiares, de alunos que já tinham entrado em contacto connosco, a telefonarem, por isso pode haver repetição e não posso dar dados concretos. Até ontem [sábado] tivemos 136 telefonemas para consulta e pedidos de ajuda. Cinquenta vieram da Europa e 86 de Portugal que são praticamente de estudantes”, esclareceu.

Sobre a quarentena dos residentes de Macau que regressem da Europa, Inês Chan afirmou, em declarações ao PONTO FINAL, que será a Direcção dos Serviços de Saúde a decidir e que os estudantes vão poder cumprir o isolamento de 14 dias em casa. “Em princípio, vai depender, os estudantes podem ficar em casa caso tenham condições domiciliárias e isso significa que têm de ter espaço suficiente, nomeadamente um quarto individual, mas se os Serviços de Saúde acharem que não podem ficar em casa então têm de ir para a Pousada Marina Infante ou para o hospital. Isso será decidido pelos Serviços de Saúde”, disse Inês Chan ao telefone.

Já há 168 residentes de Macau em isolamento

A coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância de Doenças Infecciosas, Leong Iek Hou, revelou ontem, em conferência de imprensa, que no sábado chegaram à Pousada Marina Infante mais de 80 pessoas que entraram em Macau provenientes de zonas de alta incidência epidémica e que neste momento há 168 residentes de Macau em isolamento.

“Ontem [sábado] tivemos mais de 80 pessoas que vieram para Macau de zonas de alta incidência. Recebemos 60 estudantes de Portugal, um do Canadá, um dos EUA, e temos 16 do Japão, entre os quais 14 são residentes de Macau. Um trabalhador não-residente da Austrália e um do Japão. De França temos um caso e da Alemanha também temos um caso. Até agora temos no total 188 pessoas a fazer isolamento, dentro dos quais quatro são da Coreia do Sul, quatro de Itália, um das Filipinas, um da Austrália, um do Japão, um da Polónia, um turista do Canadá, quatro do interior da China, um de Hong Kong, dois do Japão e 168 residentes de Macau. Actualmente temos 139 residentes de Macau em isolamento, dos quais 112 estão em casa e 27 estão no hotel. Ontem [sábado] quatro estudantes e um residente regressaram a Macau com sintomas e foram encaminhados para a urgência especial”, disse Leong Iek Hou.

Já Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, revelou que no Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane há 81 pessoas internadas e duas em isolamento por convalescença, sendo que 57 são os residentes que regressaram de Wuhan. “São pessoas que voltaram de zonas de alta incidência e já fizeram o teste de ácido nucleico com resultado negativo. Vamos fazer um novo teste dentro de 48 horas”, frisou.