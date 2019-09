Maioria dos estudantes do ensino superior quer ingressar na Administração Pública

De acordo com um inquérito feito pela Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) a 2.226 estudantes do ensino superior em Macau, a Administração Pública é o sector onde a maior parte dos jovens quer trabalhar. O inquérito mostra também que 88% dos graduados quer trabalhar em Macau.

Os resultados do “Inquérito sobre a Intenção do Prosseguimento dos Estudos e do Emprego dos Recém-graduados do Ensino Superior de Macau” de 2019, direcionado aos estudantes do ensino superior e com o objectivo de conhecer a sua intenção quanto ao prosseguimento dos estudos ou início das carreiras profissionais, foram divulgados ontem.

Os resultados revelam que os primeiros cinco sectores em que os estudantes tencionam ingressar são Administração Pública, Exposições e Convenções e Turismo, Educação, Bancos e Finanças, bem como Serviços Sociais. Para a remuneração prevista, 30% dos estudantes esperam um rendimento mensal superior a 20 mil patacas, e 37% querem que este seja entre as 15 mil e as 20 mil patacas.

Conforme os resultados do inquérito, cerca de 73% dos estudantes querem trabalhar e mais de 10% pretendem prosseguir os seus estudos, ou querem, ao mesmo tempo, trabalhar e prosseguir os seus estudos. Quanto ao emprego, cerca de 88% optam, em primeiro lugar, por Macau como local de trabalho, seguindo-se Hong Kong e o interior da China.

Relativamente aos alunos que querem prosseguir os estudos, 74% pretendem frequentar cursos de mestrado. No que se refere ao local do prosseguimento dos estudos, o maior número de estudantes opta por estudar em Macau, com 51%, sendo seguido pelo interior da China, Hong Kong, Reino Unido e Taiwan. As primeiras três áreas especializadas são “Comércio, Administração e Direito”, “Artes e Humanidades” e “Saúde e Serviços Sociais”, indica a DSES.