Registado incidente com gerador na central nuclear de Yangjiang

Num comunicado divulgado ontem, os Serviços de Polícia Unitários (SPU) informam que ocorreu, na central nuclear de Yangjiang, um incidente com um gerador adicional. A ocorrência foi classificada como um incidente operacional de nível abaixo da escala, de nível zero.

Os SPU começam por explicar que no dia 23 de Setembro, o Gabinete da Comissão de Gestão de Emergência Nuclear da Província de Guangdong enviou aos SPU da RAEM um comunicado sobre uma ocorrência na central nuclear de Yangjiang. Os serviços explicam que “no dia 22 de Agosto, a Empresa de Energia Nuclear Yangjiang procedeu à manutenção preventiva do gerador adicional movido a óleo diesel, que serve como reserva do gerador de emergência movido a óleo diesel, de acordo com o planeado e que, a 5 de Setembro, num teste de rodagem efectuado ao gerador após a manutenção preventiva, foi identificada uma anomalia no came de rolamento, tendo o pessoal operacional iniciado de imediato a reparação. No dia 22 de Setembro, ultrapassou-se o prazo de manutenção do gerador adicional movido a óleo diesel, não satisfazendo o requisito de especificação técnica.

As autoridades explicam que o gerador adicional movido a óleo diesel encontra-se normalmente no estado offline, servindo apenas como reserva do gerador de emergência e que, neste momento, técnicos da Empresa de Energia Nuclear Yangjiang estão a analisar o caso. Está previsto que este gerador adicional volte ao seu estado normal no dia 5 de Outubro.

Segundo a Escala Internacional de Acidentes Nucleares, a ocorrência foi classificada como um incidente operacional de nível abaixo da escala, também conhecido como acontecimento de nível zero. Os SPU informam que o incidente não afectou o funcionamento, a segurança da central, a saúde do seu pessoal operacional, da população e do ambiente adjacente à central. Esta central de Yangjiang fica a cerca de 170 quilómetros de Macau. Recorde-se que já na passada terça-feira tinha sido registado um incidente numa central nuclear, desta vez na de Taishan. Também esse incidente foi de nível zero.