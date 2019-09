Filipe Duarte, de 34 anos, defesa-central do Benfica de Macau, ganhou o prémio de melhor jogador do ano de 2019, atribuído pela Associação de Futebol de Macau. Não acha sequer que tenha sido o melhor ano desde que chegou à RAEM, mas defende que é um prémio que já há muito tempo merecia ganhar por tudo o que fez pelo futebol neste território. O atleta quer jogar mais um ano ao mais alto nível, mas já começa a olhar para o futuro e para os novos desafios que aí vêm.

João Carlos Malta

O que é que este prémio significa? Para um defesa-central ainda é mais difícil?

É um prémio que vem tarde, mas como é óbvio estou super-satisfeito pelo reconhecimento do trabalho que tenho vindo a desenvolver em Macau e no Benfica. Talvez não tenha sido o ano certo para o receber, por ser referente ao melhor do ano de 2019. Mas é um prémio merecido que já devia ter recebido há três ou quatro anos.

Então, este não foi o melhor ano desde que chegou a Macau?

Na minha opinião não foi, já houve melhores anos tanto meus como do Benfica. Para um defesa receber este prémio a equipa tem de receber poucos golos, tem que ser campeã, e não foi o que aconteceu. Acredito que foi fruto de um trabalho que tenho vindo a desenvolver e se calhar o jogo que fiz pela selecção contra o Sri Lanka, em que ajudei Macau a ganhar [marcou o golo que deu a vitória no estádio de Zhuhai por 1-0]. Se calhar foi uma mistura de tudo.

Aos 34 anos, terá sido uma espécie de prémio de carreira?

Também me passou isso pela cabeça, se calhar estão à espera que me reforme. Pode ser visto por esse lado.

Quantos mais anos se vê a jogar a um nível mais alto?

Gostava de, pelo menos, fazer mais um ano. E depois logo se vê.

Já está há oito anos em Macau a jogar, houve alguma evolução do jogo?

Sim, sim. Desde o primeiro ano que cheguei até ao ano passado houve uma grande evolução. No ano passado, por causa de não haver estádio, jogarmos durante a semana, não jogarmos ao fim-de-semana, talvez tenha motivado o cair da qualidade do campeonato. Mas houve uma grande melhoria com a entrada de jogadores com bastante qualidade, com as equipas a quererem treinar, aprender, fazer melhor, o que foi bom.

A melhoria foi mais em termos de jogadores, e não tanto em termos de infra-estruturas?

Sim, eu vejo as equipas chinesas a procurarem ter mais condições, mais campos para treinar, pensarem em ir ao ginásio. A própria selecção a mesma coisa, com a preocupação do treino físico, e a fazerem esse tipo de trabalho.

O que é que falta para o futebol de Macau dar um salto?

O Instituto de Desporto (ID) devia ter ideias para o futuro junto com a Associação de Futebol de Macau (AFM), e assim tentarem evoluir e dar melhores condições. Deviam ouvir mais os clubes, não os ouvem. Acho que seria muito importante que isso acontecesse.

Este ano foi marcado pela polémica do jogo da selecção de Macau que não chegou a entrar em campo no Sri Lanka. Depois disto tudo houve uma carta assinada por vários jogadores, entre os quais o Filipe Duarte, que diziam não voltar a representar a equipa da RAEM. Agora, depois da poeira assentar, mantém a mesma vontade?

Acho que devia haver uma mudança, a direcção da AFM devia mudar ou sair mesmo. Essa é a vontade dos jogadores. Os jogadores chineses só voltam a jogar pela selecção se a direcção actual abandonar. Eu estou nas mesmas condições do que eles. Adorava voltar a ajudar Macau, mas este se calhar não é ainda o melhor momento.

Acha que por parte da direcção da AFM há vontade de que Macau não se mostre a nível internacional?

Às vezes penso nisso, que não há vontade deles em mostrar o futebol de Macau, de promover os jogadores e as equipas locais. Não sei o que lhes vai na cabeça, qual é o critério. Parece que não querem mais, que assim está bom. Faz-me confusão, mas se calhar pensam que como está, chega. Ontem, foi a primeira vez que se fez uma gala mais a sério, se calhar foi para compensar este descontentamento dos jogadores.

Em relação ao campeonato, qual foi o avançado mais difícil de marcar?

Temos aqui jogadores com muita qualidade, o William, o Roni ou o Diego, que não sendo ponta-de-lança é muito rápido, protege muito bem a bola. São jogadores diferentes, mas difíceis de marcar.

E nos últimos oito anos, quem foi o melhor jogador que jogou ou defrontou?

Joguei com o Edgar Teixeira, que já não está em Macau, e que tem uma qualidade enorme. Ou o Nuno Tavares, que neste momento está inapto para o futebol.

Macau será em 2020 a cidade com o maior PIB per capita do Mundo, os salários dos jogadores correspondem a esse estatuto?

Nem pouco mais ou menos, aqui um jogador de futebol não pode apenas ser jogador de futebol. Tem de ter dois empregos. Não há condições para que isso se desenvolva, as equipas não têm como. Não há campos para treinar, nem infra-estruturas próprias dos clubes. Não há salários elevados. Há é clubes que fazem, e bem, a junção entre a possibilidade de ser jogador de futebol e ao mesmo tempo treinador de uma equipa da formação. E aí talvez tenhas um salário mais alto.

Ao nível da envolvência social, o futebol em Macau não puxa muita gente na comunidade chinesa. Porquê?

O futebol local não, mas o futebol internacional penso que sim. Isto apesar de terem agora estado equipas internacionais em Macau, e os estádios não estiveram cheios. Há essa falta de cultura para o jogo. É uma coisa que se tem de ensinar, através dos miúdos: aprender a gostar do futebol. Ser uma coisa deles, que não é.

Actualmente além de jogador, também já é ‘personal trainer’, quando terminar a carreira a ideia é continuar ligado ao futebol, ou enveredar pela preparação física?

São duas áreas com que me identifico bastante, gostava de continuar ligado ao futebol. Agora estou a treinar os sub-16 do Benfica, sou jogador, e faço treinos de PT. Gostava de ficar ligado ao futebol, e quem sabe um dia ser o preparador físico de uma equipa profissional. Gostava de ligar as duas coisas.

Aqui na Ásia ou um regresso a Portugal?

Para já, na Ásia. Queria ter uma equipa para desenvolver o que fui aprendendo nos últimos anos e continuar na Ásia.