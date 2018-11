IPM vai lançar pelo menos sete materiais didáticos para ensino de português até ao final do ano

O Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa (CPCLP) do Instituto Politécnico de Macau (IPM) vai publicar, até ao final do ano, mais sete ou oito materiais didáticos. A informação foi ontem avançada por Gaspar Zhang, coordenador do CPCLP, à margem do colóquio “Produção de Materiais Didácticos para Ensino de Português como Língua Estrangeira no Contexto da China e Ásia-Pacífico”. “No próximo ano ainda vamos produzir mais materiais, mas precisamos de saber quais as necessidades específicas dos alunos porque o nosso objectivo é vincular estreitamente a prática do ensino aos nossos trabalhos de investigação científica e aos nossos trabalhos de publicação dos materiais didácticos”, afirmou Gaspar Zhang, citado pela Rádio Macau.

Gaspar Zhang defende a continuação da aposta do CPCLP na produção de materiais didáticos, uma vez que estes livros em português “são simples e apresentam poucas opções em comparação com outras línguas”. “Por exemplo, para ensinar inglês [como língua estrangeira] há muitos materiais, temos muita escolha. Para português ainda não temos tantas escolhas. Portanto, uma das missões do CPCLP prende-se com a produção dos materiais didácticos”, declarou o académico.

Para o futuro, Gaspar Zhang, que assumiu o cargo de coordenador do CPCLP no início deste ano lectivo, sucedendo a Carlos André, promete uma maior colaboração com instituições de ensino superior portuguesas e chinesas. “A nossa área de referência é o ensino de língua portuguesa e vamos, no futuro, colaborar mais com instituições de ensino superior de Portugal e do interior da China. Vamos trabalhar em conjunto para lançar mais projectos”, frisou o académico. Por identificar estão as universidades chinesas com as quais o CPCLP vai cooperar, mas Zhang garante que a colaboração com os países de língua de portuguesa vai continuar.