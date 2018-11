Chui Sai On recebeu 168 candidaturas para o Conselho Consultivo do IAM

Entre 3 de Outubro e 1 de Novembro foram recebidas pelo Chefe do Executivo um total de 168 candidaturas para o futuro Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais. Destas, 62 são recomendações de terceiros e 106 são candidaturas por auto-recomendação.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O Chefe do Executivo recebeu um total de 168 candidaturas para o Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais, revelou o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) ao PONTO FINAL. Na mesma resposta, o organismo detalha que, das 168 notas curriculares recebidas, 62 são recomendações de terceiros e 106 são candidaturas por auto-recomendação, as duas modalidades disponíveis para apresentação das candidaturas. O IACM indica ainda que, “neste momento, os dados e as informações estão a ser organizados” e acrescenta que, “segundo o plano de trabalho, a lista [dos membros do Conselho Consultivo] será publicada antes da criação do IAM [Instituto para os Assuntos Municipais]”, não avançando com nenhuma data concreta.

Entre 3 de Outubro e 1 de Novembro decorreu o prazo para a entrega das candidaturas para o Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais. Podiam candidatar-se residentes permanentes da RAEM “com idoneidade cívica, bem como com experiência de serviço na comunidade e para a população em geral ou com aptidão profissional e serviço adequado no domínio municipal”. O Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais será composto por um presidente, um vice-presidente e um máximo de 23 vogais, todos nomeados pelo Chefe do Executivo. O IAM irá entrar em funcionamento no próximo dia 1 de Janeiro de 2019, substituindo o actual IACM.

Entre as candidaturas ao Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais tornadas públicas até ao momento contam-se a de Jeremy Lei e Cloee Chao, respectivamente, presidente e vice-presidente da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau (IDCM), de acordo com o portal All About Macau, citado pelo jornal Hoje Macau. Chao é também presidente da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo, organismo ligado à Associação Novo Macau que, por sua vez, não apresentou qualquer recomendação. No total, a IDCM, associação ligada aos deputados pró-democracia Ng Kuok Cheong e Au Kam San, recomendou cinco membros: Jeremy Lei, Cloee Chao, Lao Meng Fai, Wu Wa In e Lam Weng Ioi.

Também Edith Mak, porta-voz dos moradores de Seac Pai Van no movimento contra a construção de um armazém e depósito de substâncias perigosas no Cotai, apresentou a sua candidatura ao Chefe do Executivo, confirmou a própria ao Jornal Tribuna de Macau. O mesmo diário noticiou também que Lam U Tou, presidente da Associação da Sinergia de Macau, e Nick Lei, presidente da Aliança de Instituição do Povo de Macau, fundada por Chan Meng Kam, pretendiam recomendar “um ou dois candidatos”.