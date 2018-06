Ciclo de cinema lança debate sobre estratégias de prevenção contra o “cibercrime”

A Fundação Rui Cunha apresenta a partir de quarta-feira o V Ciclo de Cinema CRED-DM, dedicado ao cibercrime, o “crime económico que mais tem crescido internacionalmente”, refere a organização. Cinco filmes vão ser exibidos até 18 de Julho, na Casa Garden, seguidos de debate. “Snowden”, de Oliver Stone, inaugura o ciclo.

Cláudia Aranda

“Snowden”, a história do especialista em informática norte-americano, ex-funcionário do Governo dos Estados Unidos da América, que tornou públicas as técnicas de espionagem de escala global usadas pela Agência de Segurança Nacional (NSA) americana é o filme que abre esta quarta-feira, 27 de Junho, o V Ciclo de Cinema do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau (CRED – DM) da Fundação Rui Cunha. Até 18 de Julho o CRED – DM vai apresentar, na Casa Garden, cinco filmes com o objectivo de reflectir sobre o “Cibercrime”. As sessões, marcadas para as 19h30, serão antecedidas por um cocktail e seguidas de um debate, estando previsto que cada filme seja apresentado por um jurista.

Filipa Guadalupe, directora do CRED – DM, explicou que a Fundação Rui Cunha pretende com este V Ciclo de Cinema CRED-DM, “chamar a atenção para a importância deste problema” e pensar em “estratégias de prevenção e procedimentos a adoptar em caso de vitimização”, numa altura em que “30 milhões de mensagens de ‘spam’ são enviadas diariamente e milhões de pessoas são vítimas de cibercrime em todo o mundo”.

Na escolha dos filmes, houve a preocupação em encontrar um equilíbrio entre produções mais recentes e outras mais antigas, por forma a analisar como a “indústria cinematográfica abordou a temática, com o evoluir dos anos”, explicou a directora do CRED – DM. Este é “um crime relativamente novo, pelo que não há muita cinematografia antiga sobre o assunto”, acrescentou. Ainda assim, o ciclo vai mostrar um clássico do cinema, a 4 de Julho, “The Italian Job”, de 1969, realizado por Peter Collinson, com o actor Michael Caine, sobre um plano de roubo de um carregamento de ouro nas ruas de Turim, provocando um engarrafamento de automóveis.

“O cibercrime tem vindo a crescer consideravelmente, sendo praticado tanto a título individual, como por organizações criminosas”, indica uma nota do CRED – DM. “As tecnologias de informação e comunicação (TIC) constituem novos meios de cometer crimes, sendo que a conexão global através de plataformas digitais, não só facilita o seu aparecimento, como contribui para a internacionalização destas formas de criminalidade”, acrescenta. Em 2011, mais de um terço da população mundial, tinha acesso à Internet, prevendo-se que, “em 2020, existam seis dispositivos em rede por pessoa”, pelo que, é previsível que, cada vez mais, a criminalidade se sirva deste meio. “Um estudo abrangendo 13.022 adultos entre os 18 e os 64 anos de 24 países do mundo, referente ao ano de 2013, estima que existam 378 milhões de vítimas de cibercrime por ano, um milhão por dia e 12 a cada segundo”, acrescenta a nota informativa.

O filme, de 2016, realizado por Oliver Stone, apresenta um registo biográfico de Edward Snowden até ao momento em que o ex-funcionário da CIA e da NSA protagoniza uma das maiores fugas de informação de sempre, ao divulgar os métodos de espionagem da NSA, que intercepta e armazena dados em larga escala, com ou sem ajuda de empresas de serviços de Internet. A decisão de Snowden, considerada por alguns como altruísta, mas pelo Governo norte-americano como um acto de traição à pátria, levou-o a exilar-se na Rússia e tem alimentado numerosos debates sobre os métodos de vigilância massiva, o sigilo de Estado e dos governos e o equilíbrio entre a segurança nacional e a privacidade da informação.

Segue-se, a 11 de Julho, “Blackhat”, produção norte-americana, de 2015, realizada por Michael Mann. A 16 de Julho, Ana Paula Cleto, delegada da Fundação Oriente em Macau, apresenta “The Girl with the Dragon Tattoo” (“Millenium 1: Os homens que odeiam as Mulheres”), de 2009, que transpõe para o cinema o ‘best-seller’ mundial do escritor sueco Stieg Larsson. O filme é realizado por Niels Arden Oplev, e conta a história de um jornalista que é auxiliado por uma jovem ‘hacker’ a encontrar o assassino de uma mulher morta há quase quarenta anos. O ciclo encerra a 18 de Julho com “Firewall”, uma co-produção norte-americana e australiana, realizada por Richard Loncraine. O filme é protagonizado por Harrison Ford, um banqueiro forçado a colaborar no roubo de 100 milhões de dólares. Todos os filmes têm entrada livre.