Mostra em Macau exibe a “vitalidade e diversidade do cinema português”

A “Mostra de Cinema Português em Macau”, inserida na programação de “Junho – Mês de Portugal”, inaugura na quarta-feira, dia 27, com o filme “Amor Amor”, de Jorge Cramez, que conta com as actrizes Ana Moreira e Margarida Vila-Nova no elenco. O ciclo vai decorrer nos dias 27, 28 e 29 de Junho, às 20h, na Cinemateca Paixão.

Cláudia Aranda

Este é o terceiro ano consecutivo em que a agência “Portugal Film” traz a Macau uma selecção de filmes portugueses que se distinguiram no último ano no circuito internacional, e que integram a “Mostra de Cinema Português em Macau”. O ciclo vai decorrer nos dias 27, 28 e 29 de Junho, às 20h, na Cinemateca Paixão, e organiza-se a convite da Fundação Oriente e da Casa de Portugal em Macau, com o apoio institucional do Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong e do Instituto Português do Oriente.

Ao PONTO FINAL Margarida Moz, da Portugal Film, programadora do IndieLisboa, e curadora da “Mostra de cinema português em Macau”, explicou que a escolha dos filmes “reflecte o que foi o ano da Portugal Film, sobretudo os filmes que tiveram mais sucesso internacional”. Desde a primeira edição que a organização tenta “mostrar essa vitalidade e essa diversidade do cinema português, a verdade é que existe [no cinema português] uma linguagem que é perceptível e que compreendemos ao ver os filmes, que são coisas que têm a ver com a nossa realidade, a nossa cultura e a nossa história e, isso está presente nos filmes todos, foi pensado a pensar nisso, também”. Depois há a dimensão da relação com Macau. “Desde logo pensámos no ‘Amor Amor’, por todas as razões, nomeadamente pelo facto da Margarida Vila-Nova ser uma das protagonistas do filme e ela estar muito ligada a Macau, fazia todo o sentido. Mas há outros detalhes, o assistente de realização é o Paulo Belém, que também viveu a adolescência em Macau e, portanto, havia várias razões que levaram a que este fosse o filme de abertura”, disse a programadora.

Romance em “Amor Amor” e retrato da ditadura em “Luz Obscura”

“Amor Amor”, que conta com Ana Moreira e Margarida Vila-Nova entre os protagonistas, é a segunda longa metragem do realizador Jorge Cramez, tendo tido a sua estreia no festival IndieLisboa 2017, integrada nas competições nacional e internacional. O filme de abertura “é mais romance, um triângulo ou um quadrado amoroso, tem mais a ver com as relações, é um filme que tem muito a ver com a Lisboa dos anos de 1990, apesar de ser actual remete para uma certa memória daquilo que era a Lisboa à noite na década de 1990, até nos nomes dos bares”, explicou Margarida Moz.

No segundo dia, quinta-feira, dia 28, é exibido o documentário de Susana de Sousa Dias, “Luz Obscura”, que parte de fotografias da polícia política portuguesa para retratar o modo como a ditadura operava na intimidade familiar. O filme “é um documento fundamental para reflectir sobre os aspectos mais obscuros do Estado Novo”. Este trabalho é a continuação do filme anterior da realizadora, “48”, explicou a curadora. “São testemunhos dos filhos dos presos políticos durante a ditadura, que eram crianças na altura. É um documentário fortíssimo, um retrato histórico de um período negro do país”, destacou Margarida Moz.

A mostra termina na sexta-feira, dia 29, com quatro curtas-metragens realizadas no último ano. A sessão começa com “Limoeiro”, uma animação de Joana Silva, realizada em contexto escolar na Royal College of Art de Londres. Segue-se “O Homem de Trás-os-Montes”, de Miguel Moraes Cabral, uma ficção que parte da publicação “Guia de Portugal”, de Raul Proença, cujo primeiro volume foi publicado em 1924, com descrições detalhadas das várias regiões do país. “O Miguel Morais Cabral foi para Trás-os-Montes tentar reproduzir esse percurso. O Guia original é muito antropológico e, portanto, ele cria essa ficção e vai à procura dessas pessoas e desses transmontanos”. No entender da curadora, “O Homem de Trás-os-Montes”, é um filme “muito bonito e muito sensível, que recupera essa ideia de tentar descobrir se esse homem de Trás-os-Montes existe e quem é ele”. O filme é “um híbrido” entre ficção e documentário. “Miguel Morais Cabral filmou nos locais, as pessoas sabiam que estavam a ser filmadas, mas há muito improviso, elas participam no filme enquanto elas próprias, não estão a representar um papel e isso torna o filme muito especial”.

Fantasia e improbabilidade em “Flores” e “Os Humores Artificias”

“Flores”, de Jorge Jácome, é um dos filmes portugueses que mais prémios arrecadou no último ano em festivais de cinema. Trata-se de uma ficção que “recria um cenário de crise natural nos Açores provocada por uma incontrolável praga de hortênsias”. “Flores” recebeu este mês de Junho os prémios do público e da competição internacional do Festival de Curtas Metragens de Hamburgo.

“É uma história completamente diferente, é uma espécie de fantasia, de repente, os Açores são invadidos por uma praga de hortências, é preciso evacuar as pessoas e pensar quem é que lá fica. É um filme lindíssimo”, descreveu a programadora.

Conta Margarida Moz que Jorge Jácome “também viveu em Macau dos quatro aos 12 anos, fez a escola primária e, curiosamente, embora o filme não tenha nada a ver, acho que aquela ideia da ilha, da insularidade, está presente”.

A mostra de cinema termina com “Os Humores Artificiais”, de Gabriel Abrantes, uma curta-metragem que estreou no Festival de Cinema de Berlim no ano passado, onde ganhou uma nomeação para os European Film Awards. O filme conta a história de uma menina indígena de Mato Grosso, no Brasil, que se apaixona por um ‘robot’. “É um filme divertidíssimo, e então achámos que era uma forma muito animada de encerrar este ciclo”.

“Os filmes do Gabriel são sempre muito improváveis, são grandes fantasias que ele cria e este não é excepção, sendo que este é um filme só dele”. No entender da programadora, “Gabriel Abrantes é porventura o mais diferente dos realizadores presentes na mostra, porque ele tem essa cultura dos Estados Unidos, de ter vivido lá e ter estudado lá, ele combina muito bem as duas coisas, tem uma série de referências. Por comparação com o ‘O Homem de Trás-os-Montes’, que é um filme muito na sequência daquilo que é o cinema português e os grande realizadores portugueses, vem muito nessa linha. O Gabriel Abrantes passa por aí, mas levanta voo”, descreveu a programadora.

Os filmes de Gabriel Abrantes já estiveram presentes em edições anteriores da mostra. “O Corcunda”, uma parceria com Ben Rivers, foi mostrado em 2017, e antes foi exibido “Freud und Friends”, integrado na longa-metragem “Aqui, em Lisboa”. Esta longa, que reúne as curtas de Denis Côté, Dominga Sotomayor, Gabriel Abrantes e Marie Losier, foi uma encomenda do IndieLisboa por altura dos 10 anos do festival internacional de cinema independente de Lisboa.