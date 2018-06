Carlos Morais José e Alice Kok na direcção do Festival Literário de Macau

O jornalista e escritor Carlos Morais José e a artista plástica Alice Kok vão integrar a direcção do Festival Literário de Macau já a partir da próxima edição, a oitava do Rota das Letras.

Carlos Morais José, director do jornal “Hoje Macau”, assume as funções de director de programação do festival, e Alice Kok, presidente da Associação Arts For All (AFA), passar a ocupar o cargo de directora executiva.

O Festival Literário de Macau é organizado desde 2012 pelo jornal Ponto Final. Na final da sua última edição, o jornalista Hélder Beja, um dos fundadores do evento, deixou o cargo de director de programação. A direcção do Festival continuará a ser liderada pelo jornalista Ricardo Pinto, director do jornal Ponto Final e coordenador do evento. O poeta Yao Jingming, chefe do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Macau, vai manter-se no cargo de subdirector.

A próxima edição do Festival Literário de Macau terá lugar de 15 a 24 de Março de 2019.