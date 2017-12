Direcção dos Serviços Correccionais assinala aniversário com atribuição de louvores  

Realizou-se ontem a celebração do “Aniversário do Estabelecimento da Direcção dos Serviços Correccionais”, órgão instituído a 1 de Janeiro de 2016 e responsável pela administração de dois órgãos dependentes: o Estabelecimento Prisional de Coloane e o Instituto de Menores. A iniciativa visou “reforçar a ligação com os diversos sectores da sociedade e aprofundar o conhecimento da população em relação às funções e serviços correccionais, elevar o moral dos funcionários, aumentar a coesão e fortalecer o sentido de pertença”. Na mesma ocasião foram atribuídos louvores individuais e colectivos pelo desempenho no passado ano, troféus por longo tempo de serviço e certificados de agradecimento às instituições não-governamentais com longo período de colaboração.

Na celebração do aniversário do estabelecimento da Direcção dos Serviços Correccionais (DSC), foram ontem atribuídos pelo secretário para a Segurança louvores colectivos a três subunidades, louvores individuais a 26 trabalhadores, troféus por longo tempo de serviço e troféus por aposentação honrosa a 44 trabalhadores. Foram ainda concedidos certificados de agradecimento a 13 instituições não-governamentais com longo período de colaboração, “manifestando-lhes os votos de agradecimento pelos cuidados e atenção incondicionais em relação aos reclusos e jovens internados”.

Na mesma sessão foi ainda feita uma demonstração das técnicas anti-motim, pelo Grupo Táctico de Intervenção, “simulando ocorrência de motim provocado pelos reclusos na cela, com intervenção imediata dos membros do grupo e aplicação das técnicas contra motim, conseguindo num curto período de tempo apaziguar o incidente e restabelecer a ordem prisional”, escreve o organismo em comunicado.

No seu discurso, o director da Direcção dos Serviços Correcionais, Cheng Fong Meng, referiu que o organismo vai “concretizar activamente o policiamento inteligente, reformar o modelo da gestão correccional, introduzir as medidas tecnológicas informáticas, reforçar o controlo das instalações correccionais e aplicar as técnicas de megadados, bem como aperfeiçoar e elevar continuadamente a eficácia da gestão correcional”, de modo a promover o desenvolvimento dos serviços correccionais em Macau”, e “por forma a construir um ambiente social de paz, tranquilo e harmonioso”.