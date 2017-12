Quase 30 mil pessoas participam em actividades de prevenção do dengue  

Quase 30 mil pessoas participaram em duas actividades promovidas pelo Grupo de Trabalho de Prevenção Contra a Febre de Dengue. Foram elas o concurso por via telefónica do “Dia de Despejo da Água Estagnada 2017” e também o questionário online sobre a prevenção da febre do dengue. O sorteio dos dois concursos foi realizado no passado dia 6 de Dezembro e, no total, foram entregues 60 prémios. A lista dos vencedores pode ser consulta na página electrónica do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...