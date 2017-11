Estudante da Universidade de Macau vence concurso de eloquência em japonês

Leong Wong Ian, estudante do terceiro ano de estudos japoneses na Universidade de Macau, foi a vencedora da 42.ª edição do Concurso de Eloquência em Japonês, que decorreu em Hong Kong.

De acordo com um comunicado da Universidade de Macau (UM), o discurso de Leong Wong Ian “focou-se na importância das expressões honoríficas japonesas”. Tendo como base a sua própria experiência, Leong Wong Ian ilustrou os seus pontos de vista sobre o complexo sistema honorífico japonês “numa forma única e bastante interessante”, tendo o seu desempenho convencido não só o júri como também os membros da plateia presentes no evento.

Seguindo a orientação da instrutora Kumiko Kimura, Leong Wong Ian começou a treinar a sua pronúncia e expressão de forma intensiva dois meses antes do concurso. A aluna da Universidade de Macau referiu que a maior instituição de ensino superior de Macau “proporciona um ambiente muito bom para a aprendizagem de linguagens porque grande parte dos instrutores do departamento são japoneses”. De acordo com a nota da Universidade de Macau, Leong Wong Ian acredita que a auto-motivação é também importante quando se aprende um novo idioma, considerando que o departamento da UM oferece uma “excelente plataforma” para os estudantes aprenderem novas línguas.

A competição que decorreu em Hong Kong contou com a presença de 14 estudantes de Macau, Hong Kong e Guangdong.