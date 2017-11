Artigo da UMAC sobre uso da tecnologia no ensino da dança premiado no Continente  

Um artigo intitulado “Dance Teaching on Mobiles [Ensino da Dança nos Telemóveis]”, da autoria de Li Zihao e Lei Si Man, dois professores auxiliares da Faculdade de Educação da Universidade de Macau (UMAC), recebeu um primeiro prémio na assembleia anual da Associação Chinesa para a Tecnologia Educacional – Comité Desportivo Profissional, anunciou a UMAC. O artigo analisa como o uso da tecnologia, especialmente de aplicações para ‘smart phones’, “pode tornar o ensino e a aprendizagem da dança mais eficazes”. O estudo conclui que “estudantes e professores beneficiarão com o uso da tecnologia no processo de ensino apesar das dificuldades no início”. O estudo mostra ainda que “podcasting e blogs em ‘smart phones’ oferecem melhores resultados de aprendizagem do que sites e plataformas de aprendizagem virtual, como o Moodle e o Blackboard”. De acordo com o comunicado emitido pela instituição, o mesmo ‘paper’ fornece ainda “uma discussão aprofundada sobre a confidencialidade e várias funções da tecnologia móvel no ensino e aprendizagem de dança”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...