Médicos dentistas portugueses podem ter em Macau uma porta de entrada para a China

A 2ª edição do Congresso Internacional de Estomatologia de Macau (MIDC) decorreu ao longo do dia de ontem no empreendimento “The Venetian” e reuniu mais de duas centenas de dentistas de vários países e regiões. O evento deu o mote para a assinatura de um protocolo entre Portugal e a República Popular da China na área da medicina dentária.

Joana Figueira

A República Popular da China e Portugal assinaram ontem um protocolo de cooperação na área da medicina dentária. O documento prevê o intercâmbio de conhecimentos científicos, tecnológicos, de inovação e ainda de profissionais entre os dois países, tendo Macau como “ênfase especial”. O Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) de Portugal, Orlando Monteiro da Silva, e o presidente da Chinese Stomatological Association firmaram o acordo durante a 2.ª edição do Congresso Internacional de Estomatologia de Macau (MIDC).

“O objectivo do protocolo é precisamente trazer benefícios para as populações envolvidas, quer da República Popular da China, quer de Portugal. É um protocolo de troca de saberes científicos, tecnológicos, de inovação, de profissionais, de congressos, de organizações mútuas, entre a China e Portugal. Obviamente com ênfase especial em Macau, para incrementar as relações a este nível entre os dois países, particularmente na medicina e na medicina dentária”, disse ao PONTO FINAL Orlando Monteiro da Silva.

A assinatura do protocolo acontece pouco tempo depois do 26.º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, que teve lugar em Lisboa entre os dias 16 e 18 de Novembro e integrou no programa mais de 40 conferências conduzidas por oradores nacionais e estrangeiros.

O dirigente, que está de visita a Macau pela quarta vez, explicou que os benefícios inerentes ao protocolo materializam-se, por exemplo, na “melhoria de políticas de saúde mútuas” ou na “aprendizagem com experiências mútuas”, incluindo ainda a vertente académica: “Há aqui um conjunto de áreas enormes e agora o que é preciso é ter um plano concreto de acção que possa concretizar na prática e não deixar apenas isto no plano das intenções, no plano do protocolo”, afirmou.

Para além do intercâmbio é sugerida também uma maior complementaridade entre as duas geografias, já que “em termos científicos há muitas coisas diferentes”, apontou o director-executivo da Associação de Estomatologia de Macau e presidente da comissão organizadora do MIDC, Carlos Augusto.

Por outro lado, “Portugal tem muitos médicos dentistas qualificados, provavelmente será possível alguns deles também terem em Macau uma porta de entrada para a China, ter um maior contacto com a China e vice-versa. A China tem saberes milenares, tem um grande avanço em termos científicos e tecnológicos; Portugal tem mais em termos de investigação, e julgamos que envolvendo também as universidades e o meio académico será possível ter uma cooperação muito maior e que daqui a um ano, dois ou três estaremos aqui, ou em Portugal ou na China a dar conta de que este tipo de acções melhoraram substancialmente”, frisou Orlando Monteiro da Silva, que se encontra à frente da Ordem dos Médicos Dentistas desde 2001.

Neste sentido, o Bastonário salienta que “para Macau está mais facilitado que haja esse intercâmbio” devido às relações estreitas e “acordos especiais” com Portugal. O responsável não exclui, no entanto, que as trocas com a China Continental possam “acontecer a variadíssimos níveis”.

“Há muitos cidadãos chineses a residir em Portugal, a investir em Portugal em diversas áreas, nomeadamente na área dos seguros e da saúde. Portanto, esta realidade que já existe pode ser incrementada com este protocolo específico na área da medicina dentária e da Medicina”, indicou Monteiro da Silva.

O dirigente luso mencionou ainda que tanto a Ordem dos Médicos Dentistas em Portugal – que por delegação do Governo português representa a profissão – como a Chinese Stomatololigal Association têm uma relação de proximidade com os respectivos governos: “Vamos envolver mais os governos nesta matéria para termos benefícios futuros que se reflictam em quem se deve reflectir, que é nas populações, nos profissionais, nas universidades; nos destinatários, no fundo, do protocolo”, explicou o Bastonário.

E MACAU?

“Em Macau, fazemos então uma ponte de ligação entre os dois países – basicamente Macau fez sempre isso. Naturalmente nós temos uma boa relação com Portugal e uma excelente relação com a China e penso que nesse aspecto nós podemos fazer muito melhor e beneficiar dessa conexão”, referiu Carlos Augusto em declarações ao PONTO FINAL.

A 2ª edição do Congresso de Estomatologia de Macau contou com uma maior aposta no envolvimento nas políticas definidas pelo Governo de Macau, tendo sido convidadas várias associações com fortes ligações à politica “Uma Faixa, Uma Rota” para partilharem “a situação dentária dos diferentes países e regiões” que representam.

Em Macau, “o Governo faz sobretudo serviços de prevenção e para alívio da dor”, afirmou Carlos Augusto: “O [sector] privado basicamente faz tudo o resto. Mas neste momento eu penso que o privado complementa o público”, defendeu o dirigente.

“Há médicos dentistas que trabalham no Governo e precisamos de saber as políticas do Governo para a medicina dentária. A nível privado também tem que se adaptar um bocadinho ao [sector] público, e ao saber como é que funciona o Governo, as suas políticas, conseguimos melhorar nesse aspecto também”, acrescentou. O responsável recusa a ideia de que se deve assegurar uma maior oferta por parte dos serviços públicos na área da medicina dentária uma vez que “a maioria dos países ainda funciona assim”.

Durante o dia de ontem, estiveram presentes no “The Venetian” mais de 20 expositores de empresas ligadas à medicina dentária e mais de duas centenas de dentistas, a maioria oriundos de Hong Kong, da China Continental, de Taiwan, da Coreia do Sul e, obviamente, de Macau.