Imobiliário: Sónia Chan quer garantir que proprietários pagam condomínio

Um diploma que garante que os proprietários que se atrasam no pagamento das despesas de administração do condomínio tem que assumir as suas responsabilidades. Foi desta forma que a Secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, definiu o regime jurídico da administração das partes comuns do condomínio, no passado sábado.

O regulamento está actualmente a ser discutido na 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e tem por grande propósito resolver vários problemas na administração dos espaços comuns do condomínio.

A governante fez mesmo questão de sublinhar que esta responsabilidade se aplica ao proprietários, mesmo quando colocam as fracções à venda. Além disso, a nova lei vai permitir ao comprador de uma fracção saber se o anterior proprietário tinha alguma dívida.

Sobre as dez propostas de lei que estão a ser discutidas na Assembleia Legislativa, a secretária para a Administração e Justiça considera que os trabalhos estão a decorrer a um bom ritmo. Caso estes diplomas não seja aprovados até meados de Agosto, os documentos têm de ser novamente votados na generalidade.

Finalmente, sobre o funcionário público que foi apanhado a consumir estupefacientes num caso recente, Sónia Chan disse que o ingresso dos trabalhadores na Função Pública é regulamentado pela legislação em vigor, que define que os candidatos têm de apresentar os documentos exigidos, incluindo o registo criminal.