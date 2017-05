Mak Soi Kun questiona números relativos à toxicodependência  

O deputado Mak Soi Kun coloca em causa o rigor e a viabilidade das estatísticas do Executivo sobre a toxicodependência e exige, por isso, mas esclarecimentos sobre a forma como os dados são obtidas. A preocupação foi revelada numa interpelação escrita endereçada pelo parlamentar ao Governo na última quinta-feira.

“De acordo com o Sistema do Registo Central dos Toxicodependentes de Macau, no total o número de consumidores de drogas foi de 548, dos quais os jovens representam 6,2 por cento. Em comparação com 2015, esta taxa teve uma redução de 55,3 por cento…”, pode ler-se no documento do deputado.

“Com base nos resultados apresentados, apenas 34 adolescentes consumiram drogas, mas quantas pessoas acreditam nisto? É claro que este é apenas o número declarado, mas não o verdadeiro”, apontou.

Por outro lado, Mak Soi Kun defende que os consumidores fazem uso das drogas de forma cada vez mais subtil, pelo que o Executivo não pode apenas fazer a estatística com o número de pessoas que se registam por livre iniciativa na base de dados de consumidores.

O legislador mostra-se ainda preocupado que esta estatística possa levar o Governo a relaxar a política do combate às drogas, o que pode resultar num problema com contornos mais graves para a sociedade e os mais jovens.