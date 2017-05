Funcionamento e estrutura da DICJ vão ser sujeitos a revisão

O Executivo vai avançar com a revisão da estrutura orgânica da Direcção da Inspecção e Coordenação de Jogos, noticiou na sexta-feira a Rádio Macau. O novidade foi avançada pelo Secretário para a Economia e Finanças, que adiantou que a proposta de revisão da lei já se encontra a ser elaborada. Lionel Leong Vai Tac defendeu que é preciso aligeirar e aperfeiçoar a estrutura orgânica do organismo liderado por Paulo Martins Chan. O propósito da iniciativa passa por permitir uma melhor regulamentação do sector do jogo, defendeu ainda o secretário para a Economia e Finanças.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...