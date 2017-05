Aeroporto de Macau reduz emissão de gases com efeitos de estufa em mais de 20 por cento

O Aeroporto Internacional de Macau (AIM) reduziu em 23,6 por cento as emissões de gases com efeitos de estufa resultantes da movimentação de aviões, relativamente aos resultados obtidos pela estrutura em 2012. A meta alcançada é um dos resultados do Plano Quinquenal de Gestão Ambiental (2014-2018) que, pelo quarto ano consecutivo, mereceu ao Aeroporto do território a acreditação de nível 2 do Airports Council International (Conselho Internacional dos Aeroportos). A distinção reconhece o esforço feito na redução das emissões de carbono por parte do Aeroporto Internacional de Macau.

O plano quinquenal incide sobre cinco grandes áreas: “Plano Verde”, eficiência energética, qualidade e poupança de água, gestão de resíduos, qualidade do ar e emissões de dióxido de carbono. Algumas das medidas implementadas passam pela utilização de luzes LED em diversas áreas do Aeroporto, substituição da frota por veículos “amigos do ambiente” e optimização da utilização do equipamento de acordo com as necessidades reais.

Uma outra meta alcançada com a nova gestão ambiental do Aeroporto passa por uma redução de 8,63 por cento ao nível do consumo de electricidade em 2016, comparada com o ano imediatamente anterior. Tal diminuição corresponde a uma poupança na ordem dos 3 milhões de patacas.

Até 2018, a gestão do aeroporto pretende reduzir o consumo anual de electricidade para 2 milhões e 800 mil kWh e aumentar a quantidade de resíduos reciclados até 51 mil e 900 quilos por ano. Para alcançar estes objectivos foi adquirido equipamento de tratamento de resíduos alimentares e delineados projectos de utilização de luzes LED, optimização do sistema de ar condicionado e um estudo sobre a viabilidade de adopção de um sistema solar fotovoltaico.