Violência Doméstica: Crianças são vítimas em 20 por cento dos casos

Dos 31 casos de violência doméstica confirmados desde que foi implementada a Lei de Prevenção e combate à Violência Doméstica, seis envolvem crianças. Os números foram avançados à emissora em língua chinesa da Rádio Macau por Tang Yuk Wa, chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto de Acção Social (IAS), que garantiu que será dada prioridade ao acompanhamento destes casos.

Tang Yuk Wa sublinhou a crescente tomada de consciência da sociedade em relação à protecção e cuidado das crianças e o esforço das escolas na educação sobre a violência doméstica. Caso os estabelecimentos de ensino identifiquem indícios de violência doméstica, devem contactar os profissionais do Instituto de Acção com o objectivo de procurar identificar eventuais situações de risco. Se as escolas encontrarem um problema, devem denunciá-lo ao IAS.

Lo Lai Fun, directora do Centro de Apoio à Família “Kin Wa”, do departamento de serviço social da Igreja Metodista de Macau, disse também ao canal em língua chinesa da Rádio Macau que os pedidos de apoio na área de Toi San e na zona Norte do território aumentaram dez por cento depois da implementação da Lei de prevenção e combate à violência doméstica. A maioria dos casos estão relacionados com a falência dos casamentos.