Revivalismo sobre a pista, no reencontro dos antigos alunos da Escola Comercial

A Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial “Pedro Nolasco” organiza a 3 de Junho, a partir das 17h30, um Chá Dançante que leva ao ginásio da Escola Portuguesa de Macau os sons que atravessaram as décadas de 60, 70 e 80. Uma proposta de regresso, entre companheiros de escola, ao território – infinito de possibilidades – da adolescência.

Sílvia Gonçalves

Envergar calça à boca-de-sino, sapato de tacão generoso e a camisa justa estampada onde encaixava uma infinita paleta de cores. Ostentar cabelos atirados ao alto que desafiam a gravidade, ou colocar sobre eles grinaldas de flores que propagam uma mensagem de paz. A proposta é da Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial “Pedro Nolasco” (AAAEC), que a 3 de Junho organiza um Chá Dançante sob o tema “Regresso aos Anos 60, 70, 80”, no Ginásio da Escola Portuguesa de Macau (EPM). José Basto da Silva, presidente da AAAEC, quer permitir aos associados – sobretudo aos mais velhos – um recuo à adolescência e o reencontro entre companheiros de escola que partilharam as inquietudes de um tempo hoje distante.

“Antes de mais, é um convívio, o que é muito importante. E depois é dar uma oportunidade também aos nossos sócios, que são de uma faixa etária que coincidiu, os anos de ‘teenager’, com as décadas de 60, 70 e 80, principalmente os da década de 60, para recordar aqueles tempos”, enquadra José Basto da Silva. O presidente da AAAEC desafia quem tenciona rumar ao ginásio a retirar do armário peças que a voragem do tempo tratou de engavetar: “Umas das coisas que estamos a pedir às pessoas é que tragam roupa da época, as calças à boca-de-sino, os sapatos com tacão – como o John Travolta, no filme ‘Saturday Night Fever’ -, se quiserem, uma grinalda de flores na cabeça, óculos coloridos, camisa com padrões vivos”, sugere o organizador.

O evento, a par com outros que a associação tem realizado, serve o propósito do reencontro: “Sim, também. O último encontro foi em Janeiro, aquando do nosso aniversário. Temos feito também aqueles ‘Serões com História’, com a Fundação Rui Cunha, mas o público é outro. De modo que também queremos criar eventos para os sócios divertirem-se”, explica.

Para a definição do alinhamento, a associação contou com a ajuda da Escola Portuguesa: “Foi uma oportunidade feliz, porque contactamos a comissão dos finalistas da EPM, que já tem uma lista de músicas da época, já tem DJ. Então eles ajudam-nos com a música, com a decoração. O budget que nós tínhamos vai para a comissão de finalistas. Foi um arranjo lindo que nós conseguimos”, assume o presidente da associação, que conta hoje com cerca de 50 associados.

Certo é que na pista improvisada do ginásio muito pouco soará em português: “Eles deram-nos a lista e deram-nos abertura para pôr e tirar o que quiséssemos. A única coisa que lhes pedi foi que não pusessem tanta música portuguesa, apenas e só porque aqui em Macau nunca se ouviu muito. A partir da década de 80, começou-se a ouvir Xutos & Pontapés, GNR, Rádio Macau, mas antes disso não se acompanhava a música de Portugal. E então vai-se privilegiar muito a década de 60, alguma música de 70 e também de 80”, sobretudo anglo-saxónica, explicou ainda José Basto da Silva. O intuito é “fazer pelo menos uma festa por ano. Se for um sucesso, faremos duas”, admite.

Aberta também a não-sócios, a festa tem para estes um preço de 200 patacas, com lanche incluído, enquanto para sócios fixa-se nas 100 patacas. Os bilhetes estão à venda no Centro de Convívios da Santa Casa da Misericórdia. A pista abre-se aos mais e menos acanhados entre as 17h30 e as 21h30.