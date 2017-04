Cerca de 30 alunos da China vão declamar poesia em português no IPM  

Um total de 31 estudantes do ensino superior vão participar na edição deste ano do Concurso de Declamação de Poesia em Português para Instituições de Ensino Superior da China. O evento está agendado para quinta-feira, às 18h30, no Anfiteatro do Instituto Politécnico de Macau (IPM), que organiza o concurso em parceria com o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior da RAEM.

Entre os 31 participantes vão estar representantes de 12 instituições, das quais quatro são de Macau e as restantes do Interior da China. A RAEM vai estar representada pelo próprio IPM, pela Universidade de Macau, pela Universidade de São José e pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

Já a Universidade Jiaotong de Pequim, a Universidade de Língua e Cultura de Pequim, a Universidade Normal de Pequim, a Universidade Normal de Fujian, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Hebei, a Universidade Jiaotong de Lanzhou, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin e Universidade de Línguas Estrangeiras de Zhejiang Yuexiu são as representantes do Continente.