Fundação Rui Cunha celebra 5.º aniversário com semana de actividades

A partir de hoje a Fundação Rui Cunha assinala cinco anos de actividades com uma série de iniciativas. Além de uma mão cheia de eventos, que vão decorrer até sexta-feira, dia 28, está ainda em exibição na galeria da Fundação, entre 24 de Abril e 24 de Maio, uma exposição dos artistas Chu Jian e Herman Pekel.

A mostra, que tem entrada livre, reúne trabalhos em aguarela dos artistas chinês e australiano, tendo como objectivo “alargar pontes de criatividade” através da junção de dois estilos diferentes no mesmo espaço.

Em relação aos eventos abertos ao público em geral, nesta quinta-feira a Fundação Rui Cunha recebe mais uma sessão das conversas ilustradas com música. O evento vai ter lugar às 18h30, é conduzido pelo professor Raul Pissara e tem como tema a ópera La Tosca, de Giacomo Puccini, bem como a cidade de Roma.

O Castelo de Sant’Angelo, a Igreja de Sant’Andrea e o Palácio Vernese são alguns dos locais que os participantes vão poder “visitar” ao longo da conversa, seguindo os passos das personagens da bem conhecida opera italiana.

Já na sexta-feira, às 18h30, é realizado o lançamento de um livro do jurista Paulo Cardinal, intitulado Direito, Transição e Continuidade.

Para quinta-feira da próxima semana, dia 27, está marcado para as 19h00 um encontro de coros, que conta com a participação do Coro da Fundação Rui Cunha, do Coro de Santo Agostinho e Coro Schola Cantoro Sanctus Thomas. No dia seguinte, pelas 19h00, tem lugar o encerramento do programa de actividades.

Em relação às actividades mais viradas para as escolas do território, hoje e amanhã a Fundação Rui Cunha vai organizar dois eventos para explicar aos mais jovens a importância da protecção dos animais. As iniciativas vão contar com a participação de alunos das escolas Zheng Guanying, Escola Luso-Chinesa da Flora, Choi Gou, Escola Luso Portuguesa de Macau e Ling Nam.