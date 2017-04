Infractor apanhado a fumar em lugar proibido tentou fugir

Um indivíduo apanhado a fumar numa acção de fiscalização do Gabinete de Prevenção do Tabagismo tentou fugir, após ter sido descoberto pelas autoridades, na sexta-feira. De acordo com a informação oficial, o sujeito terá ainda insultado os funcionários dos Serviços de Saúde, tendo apenas sido capturado depois de uma perseguição que contou com a participação da Polícia de Segurança Pública.

Durante o incidente, o homem recusou ainda mostrar o documento de identificação aos funcionários do Gabinete de Prevenção do Tabagismo. O caso está agora a ser investigado pela PSP