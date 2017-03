Economia de Macau em alta, com crescimento previsto de 5,2 por cento

O último relatório da Economist Intelligence Unit dá conta de um crescimento da economia de Macau à taxa de 5,2 por cento em 2017, que deve dar lugar a uma taxa média de 5,3 por cento no período de 2017/2018. O crescimento é alavancado pelo aumento das receitas do jogo e deve potenciar o aumento do consumo.

O mais recente relatório da Economist Intelligence Unit confirma as perspectivas de crescimento para a economia do território. De acordo com o portal Macau Hub, que cita a publicação, a economia de Macau deverá crescer à taxa de 5,2 por cento este ano e a uma taxa média de 5,3 por cento no período de 2017/2018. O crescimento económico tem por base o aumento das receitas do jogo, com a organismo afiliado à revista “The Economist” a prever ainda que a melhoria da conjuntura económica tenha como consequência directa o aumento do consumo das famílias.

De acordo com o portal Macau Hub, ainda que em 2016 o Produto Interno Bruto de Macau tenha registado o terceiro ano consecutivo de contracção, os dois últimos trimestres do ano foram já de crescimento, tendo-se verificado nos três últimos meses do ano passado uma taxa de crescimento de 7 por cento. O portal assinala ainda que, no período em análise, está prevista a abertura de alguns grandes empreendimentos hoteleiros e de jogo no Cotai, o que se traduz num aumento significativo tanto da capacidade hoteleira do território como no número de casinos: “Macau continuará a registar saldos positivos elevados tanto em termos fiscais como no seu relacionamento com o exterior, devido ao aumento da colecta fiscal, resultado directo da maior receita deixada pelos apostadores nos 38 casinos do território”, pode ler-se na mesma notícia.

Foi em Agosto de 2016 que se interrompeu o ciclo de 26 meses consecutivos de queda das receitas dos casinos, período que se tinha iniciado em 2014. Em Fevereiro último, registou-se contudo o crescimento mais elevado dos últimos sete meses, com um aumento de 17,8 por cento, para os 22.991 milhões de patacas.

Já a receita bruta acumulada nos dois primeiros meses deste ano, e segundo o mesmo portal, ascendeu a 42.246 milhões de patacas (5280 milhões de dólares), um acréscimo de 10,6 por cento, em comparação com a receita obtida no período de Janeiro/Fevereiro de 2016.

Quanto à formação bruta de capital fixo deverá registar uma contração homóloga de 7,7 por cento neste ano de 2017, antes de voltar a subir em 2018, com um aumento marginal de 0,5 por cento.

A Economist Intelligence Unit afirma ainda, de acordo com o Macau Hub, que o território continuará a registar saldos positivos elevados tanto em termos fiscais, como no seu relacionamento com o exterior. Uma tal tendência deverá ficar a dever-se ao aumento da colecta fiscal, resultado directo da maior receita deixada pelos apostadores nas salas de jogo.