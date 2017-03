Analistas prevêem crescimento de entre 9 a 15 por cento na receitas do jogo

No mês de Março, as receitas do jogo em Macau devem crescer entre 9 e 15 por cento face ao mesmo período do ano passado. Estas são as estimativas de alguns dos analistas que acompanham o mercado dos casinos do território de Macau e que consideram que Março vai registar um crescimento mais lento do que em Fevereiro. No mês passado, as receitas aumentaram 17,8 por cento face ao período homólogo de 2016 e atingiram os 22,99 mil milhões de patacas.

Entre as previsões mais optimistas surge o relatório da JP Morgan que, de acordo com o portal GGR ASIA, considera que as receitas vão crescer entre os 10 e os 15 por cento e que o mercado tem mostrado “tendências saudáveis até ao momento”.

“Caso se confirme a estimativa, as receitas brutas no primeiro trimestre vão registar um crescimento de 11 a 12 por cento face ao período homólogo e de 3 a 4 por cento face ao último trimestre de 2016. Isto significa que o primeiro trimestre do ano pode registar a maior receita dos últimos oito trimestres”, pode ler-se no relatório assinado pelos analistas DS Kim e Sean Zhuang.

Por sua vez, a empresa de serviços financeiros Buckingham Research Group aponta para um aumento nas receitas de entre 10 e 12 por cento: “A nossa análise na primeira metade do mês indica um crescimento que ronda os 7 por cento, ligeiramente abaixo da nossa projecção inicial para Março. Mas como ainda é cedo, vamos manter as nossas projecções”, escreve o analista Christopher Jones, de acordo com o GGR Asia.

A estimativa que indica os piores resultados acaba mesmo por ser a da Sanford C. Bernstein, que num relatório publicado na última segunda-feira explicou que a média diária das receitas dos casinos ficou entre os 615 milhões e 635 milhões de patacas. Segundo as contas dos analistas as receitas no final do mês, na pior das hipóteses, vão ficar nos 19,6 mil milhões e na melhor nos 20 mil milhões, ou seja um crescimento entre 9 e 11 por cento.