Um idoso, de 73 anos, sofreu queimaduras ligeiras quando tentava acender um fogão a gás. O incidente ocorreu no quarto andar do Edifício Cheng I, na Ilha Verde. A ocorrência ter-se-á ficado a deve a um problema com o equipamento, sustenta o Corpo de Bombeiros. O organismo acabou por cortar o abastecimento de gás de petróleo liquefeito ao bloco 2 do complexo de habitação pública, intimando a empresa responsável pelo abastecimento de gás a conduzir uma acção de inspecção.

