Jornalismo de guerra e teatro em português no fim-de-semana da lusofonia

A influência de Camilo Pessanha e da geração de Orpheu celebradas numa peça de teatro em português e um workshop sobre reportagem de guerra são algumas das atracções deste fim-de-semana no Festival Literário de Macau – Rota das Letras. O programa é marcado também pelas apresentações de livros de vários autores de todo o mundo, com destaque para os que escrevem em português, incluindo a estreia do cantautor português Sérgio Godinho.

Assim, a Casa do Mandarim será palco na sexta-feira e no sábado (20h) da peça “Hydra e Orpheu”, que nasceu do encontro criativo entre o colectivo DEMO e o Jazz ao Centro Clube de Coimbra, e explora a relação do corpo, do movimento e da poesia com a música ao vivo. O espectáculo tem inspiração nos movimentos artísticos e literários entre o Simbolismo e o Futurismo e na influência que o poeta Camilo Pessanha teve sobre a geração de Orpheu. Mais teatro em português no domingo, no Antigo Tribunal (20h30), com a peça “Das Palavras”, de Vera Paz e Bernardo Amorim.

No sábado, às 11h, na Fundação Rui Cunha, terá lugar o workshop “Reportagem de Guerra”, pelo jornalista José Manuel Rosendo, que se junta mais tarde, às 19h, no Antigo Tribunal, ao escritor e colunista Henrique Raposo, para o debate “Europa, Refugiados e Terrorismo Islâmico”.

O Antigo Tribunal será também palco para a apresentação das mais recentes obras dos autores convidados pelo festival, com destaque para os de expressão lusófona. No domingo, às 19h, Sérgio Godinho lança o seu primeiro livro, “Coração Mais que Perfeito”. Antes disso, às 17h30 a moçambicana Deusa D’África apresenta o livro “Ao Encontro da Vida ou da Morte”. Já na sexta-feira (18h), o português Bruno Vieira Amaral e a brasileira Natália Borges Polesso apresentam, respectivamente, as suas obras “As Primeiras Coisas” e “Amora”.

Destaque ainda para o concerto “China Rouge”, no Galaxy Macau (domingo às 22h), em que a croata Ines Trickovic apresenta o seu jazz de cabaré.