Universidade e imprensa, duas dimensões da crítica literária onde cabe a legitimação da obra

Na sessão de ontem do Rota das Letras que recebeu como título “Pensar a Crítica Literária”, Inocência Mata e Pedro Mexia representaram duas formas de estabelecer uma leitura crítica do texto publicado. No confronto entre a crítica académica e a jornalística, ressaltou a convicção de que os jornais têm hoje um maior peso na legitimação dos autores, mas não são eles que determinam o sucesso comercial da obra.

Sílvia Gonçalves

A questão do gosto na aproximação que os críticos fazem à literatura, a legitimação ou notoriedade que a crítica académica e a crítica literária conferem à obra e ao seu autor. Inocência Mata posiciona-se na primeira, Pedro Mexia na segunda forma de desenvolver uma leitura crítica sobre o texto publicado. A professora universitária acredita que os jornais são hoje uma instância de legitimação mais poderosa do que a academia. Pedro Mexia entende que a crítica jornalística, quando unânime, pode construir a notoriedade do autor, não tendo, ainda assim, qualquer influência no sucesso comercial da obra.

“Hoje os jornais são uma instância de legitimação muito mais poderosa do que a universidade. Estamos a falar de níveis diferentes, a crítica jornalística forma leitores. Não estou certa de que a crítica académica o faça”, assinalou Inocência Mata. A professora e vice-presidente do Departamento de Português da Universidade de Macau, que trabalha frequentemente a crítica literária académica, assume que o papel da academia não tem hoje a preponderância de outrora enquanto instrumento de legitimação do autor: “A crítica jornalística sempre foi uma instância de legitimação. A universidade foi uma instância de legitimação poderosíssima, mas hoje é muito pouco”, defende a docente.“A crítica académica precisa da crítica jornalística, que forma leitores. Eu não estou certa que a crítica académica forme leitores”, reitera.

Pedro Mexia assume que “a crítica jornalística ainda tem importância na notoriedade do livro. Quando há unanimidade pode fazer o autor”. Ainda assim, para o escritor e crítico literário, “na literatura portuguesa não há nenhuma relação entre o sucesso da crítica e o sucesso comercial”. Para o colunista e crítico do semanário Expresso “hoje o que é importante é a presença pública do autor, as entrevistas, a fotografia, tudo isso é mais importante que a crítica literária”. Mexia entende ainda que “não há casos de sucesso e insucesso que derivem da crítica literária”.

O escritor dá como exemplo um autor cuja leitura intensa atravessou a passagem do tempo, graças à legitimação que lhe foi conferida pelos seus pares, sem que nisso a crítica literária tenha exercido qualquer influência. “Se lemos o Camilo Pessanha ainda hoje não é por causa da crítica, é por causa de outros poetas, que foram legitimando a presença de Pessanha no cânone português. Se há um escritor de que os outros escritores gostam, esse escritor não morre”, defende.

Após a sessão, quando questionado pelo PONTO FINAL sobre se o gosto constitui o critério determinante para um crítico, na selecção da obra a abordar, Pedro Mexia assume que a identificação não está dissociada da escolha: “Não é o critério determinante, mas não vale a pena fingir que o gosto não faz parte da experiência de leitura, mesmo quando é uma experiência filtrada profissionalmente e com certos protocolos. Há sempre um momento em que a adesão ou não àquilo que se leu interfere com o juízo”. Ainda assim: “O que é possível é tentar, em certos momentos, separar e dizer que isto é um livro muito bom, muito importante, muito conseguido, mesmo deixando entre parênteses que isto não é o meu género de livros”.

E pode a dimensão do afecto interferir com a escolha? Ditar a atenção sobre uma obra? “Eu na verdade já tive mais más experiências por escrever sobre livros de amigos do que o contrário. Geralmente os amigos sentem-se injustiçados quando alguém que os conhece escreve sobre um livro e não é totalmente elogioso, ou pelo menos não tanto como eles esperavam. Senti mais vezes isso do que a experiência do chamado amiguismo, de alguém dizer que eu estou a escrever uma crítica muito positiva sobre um livro por ser amigo dessa pessoa”, assume.

O crítico, poeta e tradutor garante ainda nunca ter sido pressionado a escrever sobre uma obra que lhe tenha sido indicada: “Eu tenho tido uma sorte que só escrevo sobre o que quero. Evidentemente que há certas regras jornalísticas, tende-se a falar de livros que têm maior visibilidade, mais impacto, e portanto supostamente há mais necessidade de ler sobre eles. Mas na verdade nunca escrevi sobre um livro de que não quisesse escrever”. Nem a dimensão das redes sociais, que hoje envolve autores, leitores e críticos, o contamina: “Depois há formas mais camufladas de pressão. Há hoje em dia muita pressão das redes sociais, que eu não tenho e portanto ignoro, não faço ideia do que as pessoas dizem, nem me interessa. Tendo a ter uma relação simplesmente com o livro e com o texto que eu escrevo sobre ele”, assegura.