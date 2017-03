O escritor, a imprensa e a política. O que separa o Canadá e Singapura

Grace Chia é de Singapura, Madeleine Thien tem ascendência chinesa e malaia e vive no Canadá. O Rota das Letras juntou-as, numa sessão ao final do dia de ontem, para discutirem a participação dos escritores na imprensa. Ao PONTO FINAL, as escritoras falaram também sobre formas de censura na literatura e no jornalismo.

Os escritores na imprensa e as formas como o capital e o mercado ingerem e se insinuam no processo íntimo de escrita criativa e jornalística. Grace Chia, de Singapura, e Madeleine Thien, filha de imigrantes malaio-chineses no Canadá, sentaram-se ontem à mesa numa sessão do Rota das Letras que juntou duas escritoras que mostraram como a auto-regulação e a ponderação que existe na escrita resulta de forças diferentes, dependendo do lugar ao qual pertencem.

Grace Chia publicou o seu primeiro livro em 1998 e, desde então, seguiram-se-lhe vários outros. Interessam-lhe as questões de género e de identidade mas não morre de amores pela política, ainda que considere que aquilo que é pessoal tem sempre uma dimensão política vincada. Chia começou por explicar que a escrita para a imprensa ocupa pouco do seu tempo, escreve apenas “algumas peças por ano porque o principal objectivo é escrever romances.”

Na cadeira ao seu lado, no entanto, mostrou-se uma realidade diferente. Madeleine Thien é autora de um livro de contos e de quatro romances e escreve ensaios para meios de comunicação de várias partes do globo, nomeadamente o The New York Times, o The Guardian e Al Jazeera: “Para os dois [jornalismo e literatura], tento escrever quando tenho, realmente, alguma coisa para dizer e expressar, ou algo que me perturbe. Penso que é por isso que eu dedico tanta energia aos romances e quando faço jornalismo ou ensaios, usualmente tem que ser uma vontade desencadeado por algo que considere que precisa de ser dito de uma determinada forma”, disse ao PONTO FINAL.

Em Singapura, não é frequente que escritores criem conteúdos noticiosos, salientou Grace Chia, explicando que a norma é que sejam “convidados” a escrever sobre temas específicos atribuídos pelos próprios meios de comunicação. Existem, na cidade-Estado, “duas grandes empresas de comunicação social – apoiadas pelo Governo – que controlam os meios de comunicação”, apontou Chia sobre a realidade do universo jornalístico.

E a ingerência sobre o escritor? Qual é a sua dimensão na realidade canadiana e na de Singapura? Chia referiu o controlo que exerce sobre si própria no processo de edição das suas peças criativas, tendo em conta o meio que vai publicar o seu trabalho e se o mesmo recebe, ou não, fundos do Estado: “No processo de escrita, sou bastante aberta quanto ao meu processo de reflexão porque estou na segurança do meu quarto e com o meu computador. Portanto, no processo de escrita, tento não me auto-censurar. No processo de edição, que é diferente do de escrita, às vezes faço-o dependendo da finalidade da peça escrita e dependendo do contexto em que vai ser publicada, tendo em conta também quem vai publicá-la e se recebe fundos do Estado”, explicou a escritora.

Ainda que escreva sobre assuntos relacionados com questões de género e de identidade e assumir que “o pessoal é sempre político”, Grace Chia afirmou que não vai deixar de abordar os temas que a movem: “Eu não vou deixar de escrever sobre esses assuntos, portanto se tocar a política de género, que assim seja. Eu escrevo sobre isso.”

Thien, por outro lado, ressaltou a “pressão comercial” exercida sobre quem escreve no Canadá: “Eu acho que pode ser fácil para um escritor ser persuadido pelo que julga que o mercado quer ou pelo que lhe é dito que o mercado quer. Penso que o público está faminto de muitas formas de pensar sobre as coisas e penso também que existe uma certa quantidade de auto-censura que resulta da pressão comercial, mas também daquilo que a política é em determinadas alturas”, disse a autora ao PONTO FINAL. “No Canadá, os escritores dependem do mercado dos Estados Unidos e do Reino Unido”, acrescentou. J.F.