Sky 21 pede desculpa, mas não deverá escapar a multa

O Sky 21, bar que ocupa o topo da Torre AIA, na Avenida Comercial de Macau, publicou ontem um pedido de desculpas no jornal Ou Mun, depois das autoridades do território terem recebido dezenas de queixas dos moradores da zona suscitadas pela festa de passagem de ano promovida pelo estabelecimento.

No anúncio, os responsáveis pelo bar comprometem-se a retirar ilações do incidente e garantem que vão fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar que algo do género aconteça.

Funcionários da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental deslocaram-se às instalações do estabelecimento ao início da noite de segunda-feira, tendo exigido que a Lei do Ruído seja cumprida escrupulosamente. A emissora em língua chinesa da Rádio Macau informava ontem que a DSPA só não conduziu qualquer intervenção na noite de passagem de ano porque não foi efectuado nenhum pedido nesse sentido através da hotline disponibilizada pelo organismo. Os Serviços de Protecção Ambiental asseguram que as queixas foram recebidas por correio electrónico, já depois da situação se ter resolvido.

Ao abrigo da Lei do Ruído, o Sky 21 pode vir a ter que pagar uma coima, se a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental conseguir provar que a legislação actualmente em vigor foi efectivamente violada.

A DSPA e o Corpo de Polícia de Segurança Pública comprometem-se, por outro lado, a uma melhor coordenação de esforços, de modo a garantir uma resposta mais rápida a situações de incumprimento.