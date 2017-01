A direcção da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau apresentou um pedido de demissão dos órgãos sociais, com efeito a partir de 31 de Dezembro último. A decisão “resulta do compromisso assumido perante os sócios em Assembleia-Geral” e tem por finalidade conduzir à realização de eleições, pode ler-se numa nota emitida pelo organismo. A direcção demissionária manter-se-á em funções até à realização do escrutínio.

