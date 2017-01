Ella Lei sugere criação de rede de fontanários públicos para reduzir resíduos

A deputada Ella Lei Cheng I sugeriu ao Governo a criação de uma rede de bebedouros e fontanários públicos com água potável e grátis para fazer com que a criação de resíduos relacionada com as garrafas de plástico seja reduzida. Este é o conteúdo de uma interpelação escrita enviada ao Governo no passado dia 30 de Dezembro.

“O Governo deve tomar medidas práticas para encorajar e promover o hábito dos residentes reduzirem a criação de resíduos. A instalação nos espaços públicos de bebedouros vai ajudar os cidadãos a desenvolverem o hábito amigo do ambiente de trazerem as próprias garrafas não-descartáveis, permitindo assim diminuir a produção de lixo de garrafas de plástico”, escreve.

Segundo a deputada, que cita números do Governo, em 2015 mais de meio milhão de toneladas de lixo foi enviado para a Central de Incineração de Resíduos Sólidos de Macau, o que constituiu um aumento de 11,3 por cento face a 2014.

Como sinal de que as medidas propostas poderiam ser bem sucedidas, Ella Lei aponta a situação das escolas do Território onde existem bebedouros e os alunos tendem a levar as suas vasilhas não-descartáveis. A parlamentar menciona mesmo os casos em que esses bebedouros têm água quente disponível.

Ella Lei Cheng I interroga assim o Governo se vai tomar medidas para criar esta rede e trabalhar para que os sector privado de Macau possa tomar medidas semelhantes para os seus trabalhadores.

Além disso, Ella Lei pergunta se o Governo vai igualmente disponibilizar a informação online sobre a localização dos bebedouros e fontanários públicos para que estes possam ser facilmente acedidos por todos.

Outra questão levantada é o custo para o território de ter de lidar com as garrafas de plástico que acabam no lixo.