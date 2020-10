Dois projectos do atelier LBA distinguidos com prémios internacionais

Dois projectos em Macau do atelier LBA foram distinguidos nos prémios internacionais de arquitetura, construção e design (ACD) deste ano da organização Rethinking the Future, foi ontem anunciado. O projecto do interface de transportes públicos na Barra, na península de Macau, conquistou o segundo prémio ACD 2020 e o terceiro prémio foi para o projecto de habitação pública no Fai Chi Kei, indicou o arquitecto Rui Leão. “Estamos muito contentes. Trata-se de um prémio verdadeiramente global e que cobre todas as áreas de projecto”, com categorias para habitação, edifícios culturais, infraestruturas de transporte, edifícios escolares, industriais, hoteleiros, escritórios, entre outros, salientou o director do LBA e também presidente do Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa (CIALP).

O centro modal da Barra consiste numa estação de metro ligeiro e estacionamento para autocarros de turismo públicos e automóveis particulares. A área de intervenção é de 35,957 metros quadrados e estende-se desde o canto do Lago Sai Van, em frente à Fortaleza de S. Tiago, até ao estaleiro D. Carlos. O projecto de habitação no Fai Chi Kei envolve uma área de mais de 3.700 metros quadrados e situa-se entre a Rua do Comandante João Belo e a Rua do General Ivens Ferraz. O projecto contempla 700 apartamentos.

Para os prémios ACD, a Rethinking the Future recebeu mais de 1.200 candidaturas oriundas de mais de 40 países e territórios, em diferentes categorias como arquitectura, design urbano e de produto, design de interior e de arquitectura paisagística. De acordo com a organização, os prémios distinguiram “projectos que primaram pela excelência e pela inovação na arquitetura e no design”.