Grand Lisboa Palace apontado para o primeiro trimestre de 2021

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

A construção do Grand Lisboa Palace está concluída e aguarda as datas finais de fiscalização do Governo, provavelmente a decorrer no próximo mês, referiu ontem um comunicado da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), acrescentando que espera inaugurar o ‘resort’ no primeiro trimestre de 2021. Ambrose So destacou que “no início de 2021, o papel da SJM no desenvolvimento de um turismo diversificado ganhará um novo destaque com o novo ‘resort’, o Grand Lisboa Palace”.

As receitas da SJM caíram 89,6% no terceiro trimestre deste ano em relação ao período homólogo de 2019, refere ainda o comunicado. As receitas líquidas foram de 841 milhões de dólares de Hong Kong no terceiro trimestre do ano, de acordo com um comunicado da operadora. O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do grupo no terceiro trimestre registou uma quebra de 182,3%, ou 782 milhões de dólares de Hong Kong, em relação aos mesmos três meses de 2019.

“Os resultados da SJM no terceiro trimestre continuaram a sofrer o impacto da severa contracção no turismo causada pela pandemia da covid-19”, disse Ambrose So. “Já no final do trimestre começámos a ver o início de uma recuperação em visitantes, ocupação hoteleira e despesas de visitantes”, salientou o vice-presidente e director executivo do grupo.