‘Águias’ celebram pentacampeonato com vitória sobre o rival

O Benfica de Macau derrotou ontem o Sporting, por 2-0, em partida que encerrou a Liga de Elite. O segundo lugar manteve-se no Chao Pak Kei após goleada ao Ka I, por 5-1, cabendo aos ‘leões’ fechar o pódio.

Pedro André Santos

O Benfica já tinha garantido matematicamente o título de campeão da Liga de Elite, mas o último desafio da temporada, frente ao Sporting, não deixaria de ser interessante de seguir, não só por se tratar de um ‘dérbi’, mas também porque os ‘leões’ ainda tinham expectativas de poder chegar ao segundo lugar. Tal não se veio a concretizar porque antes deste clássico da Liga de Elite o Chao Pak Kei goleou o Ka I, por 5-1, e confirmou desde logo o segundo lugar da tabela.

Porém, tal não se reflectiu dentro do campo, e o Sporting entrou com vontade de tentar aplicar aquela que poderia vir a ser a única derrota do já campeão Benfica. Os ‘leões’ até poderiam ter ido para o intervalo em vantagem, não tivessem desperdiçado uma grande penalidade, uma ‘gentileza’ retribuída pelas ‘águias’ na segunda parte, igualmente com um penálti falhado.

Dois golos, por intermédio de Nicholas Torrão e Rafael Moreira, acabaram por ser suficientes para o Benfica derrotar o rival neste clássico da Liga de Elite, encerrando assim o campeonato apenas com um ‘tropeção’, num empate ante o Chao Pak Kei.

“Foi um jogo bem disputado, na primeira parte houve oportunidades nas duas balizas, inclusive o adversário falou um penálti, mas nós também tivemos três ou quatro oportunidades para marcar. Na segunda parte tivemos mais oportunidades que o adversário, também com uma ou outro mexida acabámos por ter mais a bola perto do último terço ofensivo. Falhámos um penálti, que também podia ter dado outro descanso, mas acho que o resultado acaba por ser justo”, disse Bernardo Tavares ao PONTO FINAL.

O treinador do Benfica de Macau olha agora para a Taça de Macau, uma competição que também pretende vencer, apesar das dificuldades esperadas. “Vamos tentar fazer o melhor dentro das possibilidades. Sabemos que não vamos ter uma tarefa fácil porque há muitos jogadores que não vão poder participar. Mas aqueles que jogarem vão fazer tudo para ganhar e tentar conquistar mais um troféu”, concluiu.

Do lado do Sporting, Nuno Capela referiu que a sua equipa fez “mais um bom jogo”, de forma “comprometida” e à procura da vitória, lamentando apenas a falta de eficácia dos seus atletas. “Criámos inúmeras oportunidades de golo, tivemos um penálti, mas não conseguimos concretizar. Na segunda parte as mais-valias do Benfica acabaram por ditar o resultado”, disse o treinador leonino.

Em jeito de balanço, Nuno Capela recorda que no início da época “ninguém falava do Sporting”, sendo um clube que “não era favorito para coisa nenhuma”. No entanto, e com um crescimento gradual, a equipa foi “entrando no campeonato”, acabando por terminar na terceira posição. “Chegámos com alta qualidade ao final do campeonato e a pensar que podíamos ter feito um bocadinho mais. Se os africanos tivessem chegado na altura em que estava programado no início da época, e se a equipa não tivesse sofrido algumas baixas em jogos importantes, nós poderíamos estar a discutir neste último jogo outro resultado na tabela classificativa”, lamentou o treinador do Sporting, frisando, contudo, que o balanço da época é “muito positivo”.

Em relação às descidas de divisão, os lugares de despromoção ficaram ocupados por Alfândega e Lai Chi.

Consulado empata e Casa de Portugal perde

A equipa do Consulado não foi além de uma igualdade a uma bola frente ao Chong Wa em partida a contar para o campeonato da segunda divisão. A Casa de Portugal, por sua vez, perdeu nesta jornada frente aos Sub23, por 4-1. Com estes resultados a equipa orientada por Pelé permanece no terceiro lugar da tabela, com 28 pontos, enquanto que o Consulado é quinto, com 24, quando falta apenas uma jornada para terminar o campeonato. A tabela é liderada pelo Tim Iec, seguindo-se os Sub23, equipas que já garantiram matematicamente a subida à Liga de Elite.