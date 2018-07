Governo propõe pena até três anos de prisão para quem propagar rumores em situações de emergência

Começou ontem a consulta pública sobre o projecto de “Lei de Bases da Protecção Civil”, que cria o “crime de falso alarme social”, punível com pena até três anos de prisão, para quem propagar rumores falsos em situações de emergência. O diploma, que surge na sequência do tufão Hato, cria uma entidade permanente de protecção civil e introduz medidas excepcionais como o encerramento de postos fronteiriços e dos casinos, por ordem do Chefe do Executivo.

Cláudia Aranda

O novo projecto da “Lei de Bases da Protecção Civil” introduz o “crime de falso alarme social” relativo a incidente de protecção civil, punível com pena até três anos de prisão, para aqueles que, “após a declaração do estado de prevenção imediata, emitam ou propaguem rumores falsos”.

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, explicou ontem à imprensa que o Governo tomou como referência as disposições legais presentes no actual Código Penal para agravar a moldura penal do crime. “Sim, sabemos que isto também existe na lei penal, mas agora estamos a destacar, a avisar que, em situações de perigo, de emergência, que as pessoas podem ser punidas por divulgarem notícias falsas”, salientou Wong Sio Chak.

A criação do “crime de falso alarme social” tem como objectivo “assegurar a difusão eficiente das informações das autoridades e impedir a propagação de rumores falsos junto da sociedade no decurso de incidentes de ameaça colectiva”, indica o documento de consulta ontem divulgado à imprensa.

Wong Sio Chak adiantou que a introdução deste novo crime de “falso alarme social” destina-se, nomeadamente, a “encorajar” e “incentivar” a comunicação social “a difundir as notícias divulgadas pelo Governo, porque são correctas, precisas e certas”, desvalorizando a possibilidade da medida poder constituir uma interferência na liberdade de expressão, induzindo cidadãos e jornalistas à auto-censura, por receio de represálias. “A comunicação social tem toda a liberdade de se expressar, inclusive para fazer uma avaliação negativa sobre a actuação do Governo”, adiantou.

Prisão ou multa para quem desobedecer a instruções

Desde ontem e até 11 de Agosto vai decorrer o período de 45 dias destinado à consulta pública sobre o projecto da “Lei de Bases da Protecção Civil”, que vem alterar o regime em vigor há mais de 25 anos. O novo documento surge na sequência da “catástrofe do tufão ‘Hato’ de 2017”, e cria uma uma entidade de coordenação e organização de protecção civil, vocacionada para prevenir e responder aos desastres naturais e incidentes de segurança, que vai funcionar em permanência. O diploma introduz, também, “medidas excepcionais”, como o encerramento “de certos postos fronteiriços” e “a suspensão ou o cancelamento de actividades públicas de entretenimento de jogos de fortuna e azar, a decretar no uso de competência indelegável, pelo Chefe do Executivo”. O projecto introduz, ainda, a possibilidade de solicitação às operadoras de telecomunicações prioridade na difusão de informações sobre a protecção civil, a título gratuito.

Wong Sio Chak adiantou que os critérios para a implementação das medidas excepcionais ainda vão ser definidos. “No futuro nós também vamos ter critérios definidos, mas claro que não são critérios detalhados ou fixos”. Em relação ao encerramento das actividades do jogo, o secretário referiu que os seus serviços tencionam “comunicar com a pasta de Economia e Finanças para receber mais detalhes”.

Segundo Wong Sio Chak, no decorrer do tufão Hato houve “um ou dois casos” que estiveram sob investigação judicial por divulgação de informações falsas. Os suspeitos respondiam pelo crime de “ofensa a pessoa colectiva que exerça autoridade pública”, previsto no Código Penal e que estipula uma pena de prisão até seis meses ou multa até 240 dias.

O documento de consulta da Lei de Bases indica que, no caso de declaração de “um determinado estado de protecção civil”, perante a existência de uma situação de ameaça e risco, o órgão especializado de protecção civil fica subordinado ao comando e direcção operacional do “Comandante de Acção Conjunta”, que passará a ser assumida pelo secretário para a Segurança, respondendo perante o Chefe do Executivo e contando com a assistência do Comandante-Geral dos Serviços de Polícia Unitários.

O projecto de lei prevê que “as pessoas colectivas e os indivíduos que não obedeçam à lei, às ordens ou instruções legítimas emitidas pela autoridade durante o estado de protecção civil”, incluindo os funcionários públicos e os “responsáveis das entidades concessionárias pela difusão audiovisual”, que se recusem a participar nos trabalhos de protecção civil, assim como responsáveis de entidades fornecedoras de serviços básicos, como água e electricidade, incorrem num crime de desobediência qualificada, com pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias.

No novo diploma, nas situações de ameaça e de risco colectivo, a tipologia existente – acidente grave, calamidade e catástrofe – é substituída por uma nova tipologia: acidente, incidente de segurança pública, incidente de saúde pública e catástrofe natural. Nas situações de ameaça de risco colectivo, a nova classificação vai passar de três estados – prevenção imediata, socorro e catástrofe ou calamidade – para cinco, acrescentando-se moderado e prevenção.