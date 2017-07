Empresas do sector do jogo de olhos postos nas potencialidades do mercado brasileiro

O jornal “Las Vegas Review-Journal” (RJ) noticiou que concessionárias da indústria do jogo com interesses em Macau estão atentas ao Brasil, enquanto potencial mercado de jogo. A Las Vegas Sands Corp, a MGM Entertainment e a Ceasars Corp, são algumas das empresas incluídas no rol.

“A nossa empresa, tal como todas aquelas que estudam activamente o Brasil neste momento, estão num exercício que continua em desenvolvimento”, disse Jan Jones Blackhurst, vice-presidente executiva de política pública e responsabilidade corporativa da Ceasars, citada pelo RJ.

Blackburst explicou que não existe qualquer legislação ou regulamentação estabelecida, mas assinala estão em consideração “mercados significativos”. Depois das viagens que fez até à quinta maior economia mundial, com uma população com mais de 200 milhões de pessoas, a dirigente assinala “três ou quatro” cidades do Brasil que poderiam suportar – com potencial – casinos.

Os motivos para Brasília, São Paulo, Salvador da Bahia e Rio de Janeiro serem considerados “mercados viáveis” são por se apresentarem como destinos turísticos ou por terem como residentes a classe alta do país: “Pessoalmente, eu gosto de Brasília porque é a capital e muitas pessoas abastadas residem ali. É muito segura”, afirmou Blackburst.